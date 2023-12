¿Talentos heredados? Hija de Juan Diego Alvira se robó las miradas con su carisma y habilidades en el escenario

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos y reconocidos en Colombia, pues más allá de llevar a cabo una de sus más grandes pasiones, también se ha encargado de generar un acercamiento con los televidentes, lo que ha producido su amplia visibilidad y ahora mucho más con su regresó a la televisión con su propio programa ‘Sin Carreta’ del Canal Uno. Labor, que trata de vincular al compartir tiempo de calidad con su familia, su hija María del Mar y su esposa Ana María Escobar, quien también es una comunicadora social y periodista. Lo cierto es que su pequeña ha demostrado que el carisma y la espontaniedad son heredados tras su más reciente en el escenario.

Y es que el periodista está llevando a cabo uno de sus más grandes sueños como lo es lograr tener su propio programa. Pero, eso sí otra de las iniciativas que tiene sobre la mesa es seguir dandose a conocer en la esfera digital debido a la importancia que esta tiene actualmente. Sin embargo, el ibaguereño aprovecha cada espacio para llevar a cabo diversas actividades con su pequeña quien fue según él, como un milagro al llegar a su familia.

En esta ocasión la encargada de revelar la situación fue su pareja Ana María Escobar quien compartió el que sería el cierre escolar de María del Mar, demostrando que a pesar de su corta edad busca disfrutar cada situación de principio a fin, mostrando así todo su talento para el baile en donde la pena no tiene cabida. De acuerdo con lo compartido por Escobar el evento se llevó a cabo en el teatro William Shakespeare: “Como no amanecer feliz y agradecida si Dios me regaló esta muñeca hermosa”, añadiendo algunos cortos clips de la menor bailando en un primer momento y luego cantando junto a sus compañeros de clase.

Lo cierto es que en medio de las imágenes quienes habrían estado presentes en este evento fueron Ana María y sus abuelas, pues al parecer, Juan Diego Alvira por diversos compromisos no habría podido asistir, pero los detalles para la pequeña no faltaron y por supuesto, la emoción por haber podido ser parte de esta presentación fue más que evidente.