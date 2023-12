“Mi muñeca”: Laura Acuña no escatimó en gastos y celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija Helena

Laura Acuña es una presentadora de televisión, abogada y modelo, siendo recordada por su participación en el programa de entretenimiento de RCN televisión ‘Muy Buenos Días’ junto a Jota Mario Valencia y Milena Lopéz. Además, de su unión en el año 2010 llegó al altar con el empresario de joyería Rodrigo Kling con quien después de más de 2 años de intentos llegó a completar su familia Helena, su hija mayor y aunque las probabilidades de tener otro hijo estaban lejanas como un milagro le diero la bienvenida a Nicolás. Actualmente, la bumanguesa está enfocada en cada uno de sus proyectos, pues proximamente estará haciendo parte de dos programas de Caracol televisión como lo son ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘La Danza de los MIillones’. A pesar de sus diversos ocupaciones la presentadora no pasa de largo las fechas especiales tanto así que no escatimó en gastos y celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija Helena.

Y es que hace pocos días, Helena estuvo celebrando su cumpleaños en compañía de su familia en donde la serie de mensaje de amor y cariño por supuesto, por parte de su mamá no faltaron, dejando ver que tanto ella como su otro hijo son su más grande sueño cumplido, pues en un primer momento para el 30 de noviembre, la presentadora indicó: “Este día hace 7 años no lo cambiaría por nada y si pudiera repetirlo sería la mejor repetición de mi vida . Lo repetiría mil veces como la parte que más me gusta de una película. Te amo y hoy como todos los días le pido a Dios que te cuide”, agregando algunas de las mejores imágenes que ha podido vivir con su pequeña.

Si bien, Acuña ha tenido que estar viajando por diversas ciudades cumpliendo con diversos proyectos, esto no quiere decir que no haya tenido tiempo para celebrar este fecha tan especial y aunque en su momento no reveló mayores detalles de esta festividad, hace pocos horas compartió algunos de los mejores momentos. En medio de un corto clip, Laura dejó ver que la fiesta estuvo ambientada de la sirenita, siendo este al parecer, uno de los personajes favoritos de Helena contando así con varios de los figuras iconicas como lo son el pulpo y una ostra, haciendolo mucho más especial con el nombre de la menor en medio de un afiche que se encuentra en el suelo en donde los colores morado y rosado son los principales protagonistas.

Por supuesto, Helena no estuvo solo en medio de este camino, pues Nicolás también resultó siendo otro de los acompañantes en los diferentes espacios dispuestos para que tanto ellos como los otros invitados lograron aprovechar de principio a fin de esta celebración. Lo cierto es que la bumanguesa dejó claro que no escatima en gastos cuando de hacer felices a sus hijos se trata y ahora con los 7 años de Helena no fue la excepción.