“Gracias por cambiar vidas”: Alejandra Giraldo no ocultó su emoción al revelar el sueño que Caracol le cumplió

Alejandra Giraldo es una presentadora de televisión, periodista y empresaria, quien llegó a la capital colombiana con el fin de cumplir su sueño de llegar a la pantalla grande. Aunque no fue un camino fácil, tiempo más tarde logró cumplir uno de sus anhelados gracias a talento, carisma y espontaneidad, convirtiéndose en una de las más destacadas en ‘Noticias Caracol’, encargada de estar durante la primera emisión en compañía de su colega y amigo Andrés Montoya. Además, la paisa cuenta con su propia sección ‘Las Mascotas de Alejandra’, dejando claro su amor por los animales y por ende, no dudó en revelar el más reciente sueño que Caracol televisión le hizo realidad.

Si bien, Alejandra cuenta con talento ante las camaras fuera de noticias Caracol busca ayudar a quienes más lo necesitan como lo son los animales quienes se encuentra en condición de abandono o maltrato dando visibilidad a cada uno de estos casos y por ende, siendo parte de algunas fundaciones que buscan su cuidado y protección. Pues, desde muy corta edad sintió el amor por los animales, tanto así que actualmente dos de los integrantes de su familia más importantes de su familia son ‘Vita’ y ‘Napito’, caninos quienes se robaron su corazón y a quienes considera como sus hijos, tratando de darle las mejores comodidades, cuidados y por supuesto, amor.

Y es que en medio de la amplia visibilidad que ha logrado adquirir la presentadora, terminó confesando a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 247 mil seguidores, la paisa indicó, “Fue un día muy especial para mí, por primera vez en Caracol televisión se hizo una jornada de adopción”. Seguidamente, Giraldo reiteró esta idea vino a su cabeza desde hace aproximadamente dos meses en donde contra todo pronostico, quiso arriesgarse a proponer esta iniacitiva, pues sabía que lo peor que podría suceder era una respuesta negativa.

“Me miró con escepticismo y me dijo: ‘Ok. Lo pondré a consideración’. Pues unas semanas después me escribió: Fue aprobada, ninguna de las dos lo podía creer, me tomó como dos días procesarlo”. La emoción fue más que evidente por parte de la positiva noticia que había recibido por parte de Caracol, pues según ella, este resulta siendo un paso bastante grande en medio del camino para sensibilizar a los ciudadanos sobre la responsabilidad que acarrea el bienestar animal, dejando claro que cada una de las acciones suman y logran generar un pequeño cambio, “estas acciones tumban paradigmas y abren corazones. ¡Nos humanizan”.

Lo cierto es que junto a Caracol televisión este sueño que tenía Alejandra hoy se hace realidad, esto es compañía de ‘Misión 300 col’, asegurando que de los 120 caninos que están en la búsqueda de un hogar lleno de amor luego de atravesar complejas situaciones fueron el total 6 perritos quienes estuvieron haciendo parte de ‘Petlovers’ junto al canal y el cua tuvo lugar en el norte de Bogotá. Como era de esperarse, los mensajes de cariño, admiración y hasta lágrimas no faltaron por parte de diversas figuras y seguidores de la periodista.