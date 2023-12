“Proyectando a nuestro futuro”: Daniel Arenas llenó de amor a Daniela Álvarez por su nuevo ‘negociazo’

Daniela Álvarez y Daniel Arenas son una de las parejas más estables de la esfera del entretenimiento. La barranquillera desde su rol como presentadora, actriz y desde hace algún tiempo empresaria estando radicada en Colombia. Y por otra parte, el bumangués explotando su talento como actor y presentador en ‘Hoy día’ de Telemundo, dejando Colombia para llevar a cabo sus sueños en Miami. Aunque durante varios meses los rumores apuntaron a una posible ruptura entre ellos, lo cierto es que se dejaron ver juntos en famosos premios y desde allí, las diversas muestras de cariño han estado más latentes que nunca y esta ocasión no fue la excepción, pues el actor llenó de amor a novia por la apertura de una nueva tienda en Barranquilla.

Y es que el regreso de Daniela a la televisión se dio por todo lo alto, pues es la nueva presentadora de ‘Escuela Imparables’, producido por E!, en donde se encarga de ser la guia de aquellas mujeres que desean seguir haciendo crecer su emprendimiento, rol que le queda a la perfección debido a su faceta como empresaria, en donde sus redes sociales han sido las principales protagonistas. Hace pocas horas la exreina de belleza sorprendió a sus fans con la noticia de la apertura de una nueva sede de su boutique.

Álvarez inició sus declaraciones reiterando: “Amar cada cosa que haces, trabajar con pasión, rodearte de personas maravillosas y recibir la bendición de Dios marca siempre la diferencia. Abrimos oficialmente ‘Danielaalvarezboutique’ en Barranquilla”. Asimismo, Daniela aprovechó para agradecer a quienes han hecho parte de todo este proceso que además de estar abierto al público por primera vez, también de paso celebraron la navidad por todo lo alto.

Como era de esperarse, su pareja Daniel no dudó en referirse demostrándole todo su amor y dejando ver la serie de iniciativas que buscan llevar juntos: “Cuando las cosas se hacen de la mano de Dios con propósito y proyectando a nuestro futuro la bendición llega. Te felicito amor lindo pocos sabemos el esfuerzo que hay detrás de todo lo que haces”. A pesar del sinfin de comentarios de apoyo y cariño que recibió, Daniela no dudó en responderle al presentador mostrándole todo su amor y de paso dejando claro que sin él no fue igual este evento.