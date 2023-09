Los mejores memes que dejó la eliminación de Martha Isabel Bolaños de MasterChef Celebrity Colombia

Maldito programa 😔 Martha tanto que se esforzó, siempre le denigraron sus platos, tantas veces que la humillaron en frente de todos, no Martica no te tocabaaaa, Natalia a estas alturas y todavía dependiendo del balcón y de los chef, NO SE VALE. #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/pjvcLWrvmN