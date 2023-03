¿Eres tú, chef? Jorge Rausch se llenó de elogios al mostrar a quien logró “alterar la química de su cerebro”

Jorge Rausch es un reconocido chef de alta cocina, quien se ha destacado por su participación en varias temporadas del programa de cocina ‘MasterChef’. Si bien, en principio fue catalogado como uno de los más difíciles con el paso de los días se convirtió en unos de los más queridos por los concursantes y los televidentes, quienes están a la espera de que el canal RCN anuncie la trasmisión de una nueva temporada de este reality.

Además, de su gusto indudable por la cocina otro de los aspectos que también ha llamado la atención de Rausch han sido las redes sociales, pues trata de mostrar algunas de sus actividades diarias, uno que otro corto sobre el programa de cocina. Pues ha logrado ser parte del mismo programa en versiones internacionales y por supuesto, quienes son su mayor compañía, su pareja, sus hijas y sus mascotas.

Le puede gustar: “Dios sabe lo que hace”: Ana María Trujillo reveló la ‘triste’ situación que atraviesa en su familia

Sin embargo, en esta ocasión quien se robó el show resultó ser una de sus mascotas, Bella. A través de su cuenta de TikTok el chef compartió varios de los momentos que ha podido disfrutar con ella desde que llegó a su hogar hace unos cuantos meses, en medio de esto aseguró: “Fotos de Bella que alteraron la química de mi cerebro. Te amo Bella”.

A lo largo de las 29 imágenes Rausch se dejó ver acostado con su mascota una shih tzu, los distintos muñecos que le ha comprado, el gusto que ha adquirido por acostarse boca arriba y en sus zapatos, su proceso de crecimiento en donde pudieron bañarla y ponerle algunos moñitos. Además, mostró a otro de sus hermanos, Toby mientras descansaban en la cama del chef. Sin dejar de lado, la serie de viajes de los cuales ha podido ser parte la pequeña canina.

También puede leer: “Cuidado la demanda”: Lina Tejeiro imitó a Francia Márquez tras polémicas palabras y fue blanco de críticas

Asimismo, la excelente relación que tiene con sus hijas, quienes disfrutan poder pasar tiempo con ella cuando pasan alguna temporada con su padre. Y por supuesto, mostrando las formas en que Bella le demuestra su cariño a diario. Uno de los detalles que más resaltó fueron los primeros disfraces de Bella y también, sus primeros días de colegio. Lo cierto es que el sentido video dejó ver el gran cariño que siente el chef por cada una de sus mascotas.

Y los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde quedaron sorprendidos por la actitud de Rausch, pues pensaron que era un hombre bastante serio y bravo, algunas de las declaraciones que se destacan, indican: “Se me hace muy tierno el chef”, “Ya nos dimos cuenta de que el chef Rausch no es tan bravo como parece”.