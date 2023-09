Se le cayó la careta a Carolina Acevedo en ‘MasterChef Colombia’

Durante la emisión del capítulo 108 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ varias fueron las emociones de que se vivieron en un reto que hizo sufrir a los siete participantes que siguen de pie en la competencia.

Puede leer: Carolina Acevedo amenazó con golpear a participante en ‘MasterChef Colombia’

Y es que la mezcla de salsas y condimentos era la orden del día en cada una de las preparaciones cada determinado tiempo en el que tenían que pasar a retirar un producto de estos y aplicárselos inmediatamente a sus elaboraciones.

Tras el quiebre entre Martha Isabel Bolaños y Daniela Tapia, luego que escogiera a la cubana para no participar en un reto por tiempo, ha sido Carolina Acevedo quien había estrechado lazos con Daniela.

La cercanía entre ambas parecía ir bien hasta que Daniela Tapia le pidió ayuda a Carolina Acevedo en la preparación de una polenta, ya que era la primera vez que la hacía y no tenía claro el término. La cubana llegó a la estación de Carolina con una pequeña muestra a pedirle una opinión y la respuesta de Carolina, llena de sarcasmo, dejó al descubierto su molestia.

El reto continuó, y minutos más tarde a Carolina Acevedo le tocó la canela, por lo que se burló de a quienes les tocó al principio y no sabían qué hacer con ella, por lo que los mandó a estudiar.

Daniela Tapia quiso nuevamente consultarle a Carolina Acevedo, y esta se acercó a mirar la preparación por lo que le indicó que estaba aguada y que debía cercarse más, pero otra vez con molestia.

“¡Hermana vaya y estudie! Vea todo lo que yo me parto estudiando, me acuesto tarde todos los días para venir a mirarle la receta, no joda”

— Carolina Acevedo