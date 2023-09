¿De regreso a las mieles del amor? Exnovia de Nela de MasterChef Celebrity le dedicó amoroso mensaje a la actriz

El Canal RCN en varias ocasiones ha buscado imponerse cuando de ser el primer en audiencia se trata, siendo algunas telenovelas y realities los cuales resultando siendo su salvación como lo ha sido ‘MasterChef Celebrity’. El famoso reality de cocina que en su sexta temporada ha generado polémica, pero no precisamente por sus difíciles retos y preparaciones con las que deben cumplir los participantes, sino por contrario, las fuertes peleas que se han dado entre ellos, pues algunos se han mostrado tal y como son. Sin embargo, la cuestión del amor tampoco pasa de largo, como lo ha sido con Marianela González, mejor conocida como Nela, pues dio de que hablar al conocer a su Amalia Andrade, con quien tenía planes de matrimonio y por ende, formar una familia. Pero, recientemente, Nela mostró las amorosas palabras que le dedicó su expareja.

Si bien, su relación llegó a su fin por motivos que hasta ahora han sido desconocidas, la participante de ‘MasterChef Celebrity’ ha puesto sobre la mesa cómo es su verdadera relación con Amalia, dejando claro que no fue una situación sencilla de superar. Y es que Andrade, aunque de una manera diferente también es conocida en la esfera del entretenimiento, eso sí, no solo por su pasada unión sino también por la serie de proyectos en la que se ha desenvuelto desde hace varios años, pues es escritora, ilustradora y realiza publicaciones bilingües.

Nela González de ‘MasterChef Celebrity’ mostró las amorosas palabras que le dedicó su expareja

Amalia por supuesto, no ha pasado desapercibida por los seguidores de Nela, dejando clara la excelente relación con la que cuenta a pesar de no seguir juntas en una relación. Pues, a pesar de que no ha estado presente en Colombia en algunas semanas, esto no ha sido impedimento para que no esté al pendiente de ‘MasterChef Celebrity’ viendo como avanza en la competencia su expareja.

Recientemente, uno de los momentos más emotivos se dio en medio de un reto de caja misteriosa en donde los participantes tuvieron que cocinar un plato pensando en su familia, pues no solo contaría una historia, sino también contaría con cada uno de los ingredientes con los que los solían alimentar. Por su parte, Nela reiteró que su preparación estaba dedicada a su mamá quien falleció al parecer, hace varios años, ganándose la admiración de los chefs por la explosión de sabores con las que contaba.

Horas más tarde, Amalia no dudó referirse al tema a través de sus redes sociales: “No estoy llorando ustedes están llorando. Es verdad, Nela tu mamá siempre está a tu lado y tanto ella como todos los que te queremos vivimos orgullosos de ti. Eres increíble”, reiteró la escritora dejando ver el cariño que siempre se tendrán, pues sus palabras horas más tarde fueron compartidas por la participante de ‘MasterChef Celebrity’.