“Es difícil entrar a la casa”: Daniela Tapia le hizo ‘aguar el moco’ a todos en MasterChef al hablar de su ‘hija’

El capítulo 110 de MasterChef Celebrity Colombia se ha convertido en uno de los más emotivos del reality culinario, luego de que Claudia Bahamón les pasara varias cajas a los participantes para que soltaran varias lágrimas al ver recuerdos de sus familiares, amigos y seres queridos. Una de las reacciones más emotivas fue protagonizada por Daniela Tapia, quien conmovió a los televidentes al hablar de su ‘hijo’.

El contenido de este cubo sorpresa sería la principal inspiración para los platillos que iban a elaborar en procura de ir acumulando minutos, así que tenían que presentar una receta libre en la mesa de calificación de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, a quienes no solo le debían llevar los alimentos, también los tenían que sorprender con un relato asociado a sus pensamientos y memorias.

La inspiración de Tapia para este desafío provenía de su mascota, a la que considera como una ‘hija’. Una perrita raza Shi Tzu, que le ha acompañado durante varios años, mientras viaja por el mundo debido a su labor como actriz: “Manola es mi perrita, lleva conmigo 8 años, Me ha acompañado siempre, es la primera vez que me separó de ella, ya que vivo en hotel. Se me hace difícil entrar a la casa y no ver una cola moverse”, fueron las palabras de la cubana, quien ‘chilló'’ como niña pequeña al ver a su ‘peludita’.

Al recibir este impulso para el reto, Tapia sorprendió a la audiencia y a los presentes en el set con la elaboración de unos ‘éclairs’, postre de origen francés relleno de chocolate o glaseado.

