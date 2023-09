¿El dinero no es problema? Jhovanoty recibió ‘detallazo’ de su colega de Día a Día, no fue para nada barato

Jhovany Ramírez mejor conocido como Jhovanoty es uno de los comediantes más reconocidos, pues hace parte de la emisora ‘Tropicana’, en donde se encarga de imitar a personajes como Jessi Uribe y Gustavo Petro. Además, del programa de Caracol televisión ‘Día a Día’ junto a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, con quienes ha logrado forjar un fuerte vínculo de amistad, tanto así que los costosos regalos no han faltado.

Si bien, durante los dos primeros meses luego de su llegada el resto del equipo de presentadores terminó poniendo a prueba al comediante hasta que por fin decidieron unirse al grupo de WhatsApp, esto no ha sido impedimento para que las cosas sean cada vez mejores entre ellos, dejando ver la excelente relación con la que cuentan.

Le puede gustar: ¿Arrepentido? Participante de ‘MasterChef Celebrity’ mostró su molestia con Petro y tras los ataques decidió ‘desaparecer’

Recientemente, Jhovanoty se dejó ver descansando y por ende, esperando para dar inicio al programa de entretenimiento en compañía de Juan Diego Vanegas, quien es el famoso chef del matutino y que se ha convertido en uno de los más guapos de la producción. En medio de la espera, Vanegas le dio un detalle a su compañero de set, mostrando su emoción por el inesperado momento.

El comediante indicó: “Miren este regalo que me dio el panita, mi saquito, parce que chimba muchas gracias”, asimismo mostró que se trata de un saco blanco de la marca Nike. En medio de sus declaraciones, Juan Diego confesó que ahora iban a tener la misma prenda, motivo por el cual las risas no faltaron, pues Jhovanoty desea que quedaran “gemelos” durante una de las trasmisiones del programa.

También puede leer: ¿En la cuerda floja? Paola Jara mostró la compleja situación que atraviesa y causó preocupación en sus fans

“Nunca, ningún famoso me había regalado nada”. Sin embargo, más allá del buen regalo, uno de los detalles que no pasó de largo fue que Vanegas no le quitó el precio al saco el cual quedó plenamente identificado a lo largo del video, tratándose de nada más y nada menos que $329.990 pesos. Lo cierto es que los regalos entre “famosos” no serían para nada baratos y muestra clara que ello fue el más reciente detalle de Juan Diego Vanegas.