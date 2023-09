“Ha sido un periodo de derrota”: Gustavo Petro interviene en la Asamblea General de la ONU

El presidente Gustavo Petro inició su discurso haciendo un breve recuento de su paso por Chile, donde estuvo conmemorando los 50 años del golpe de estado a Salvador Allende. En cierto momento, aprovechó para tocar el tema del bloqueo a Cuba y acusó a Iván Duque de haber solicitado la decisión de haber incluido a la isla, nuevamente, en la lista de países que promueven el terrorismo.

Posteriormente, el mandatario habló de las múltiples crisis generadas por el cambio climático. Además, cuestionó la situación migratoria en el mundo. Señaló que se debe especialmente a problemas económicos y climáticos.

Estas son las claves del discurso de Gustavo Petro en la ONU

Sobre la situación migratoria

“Hoy son decenas de millones, mañana según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado tres mil millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables”, anotó el mandatario.

Ante la situación económica, política, social y migratoria a nivel mundial, el presidente manifestó que el mundo ha venido atravesando un “periodo de derrota para los gobiernos y la humanidad”. Agregó que “ha crecido el éxodo en las fronteras”.

Comparó a Palestina con Ucrania

“¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?”, cuestionó presidente durante su intervención. Dijo que debe condenarse tanto lo que ha hecho Vladimir Putin en Ucrania, como lo que está haciendo Isarael con Palestina.

“Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida”, aseguró el presidente Petro.

Críticas al mercado

El mandatario cuestionó el manejo médico que se le dio a la crisis del de la pandemia por Covid-19 y rechazó la forma en que se dio la venta de las vacunas. “Quién dijo que la salud tenía que ser un negocio y no un derecho. Murieron centenares de miles de viejos y de gentes porque la vacuna fue una mercancía y no un bien de la humanidad”, acotó Petro.

Política de drogas

El presidente también criticó la guerra contra las drogas. La calificó de ser racista y clasista, puesto que nunca se persiguió a “al yuppie de Manhattan” y, por el contrario, sí se hizo contra campesinos y pequeños cocaleros que poco se benefician de ese mercado ilegal.

Propuso un plan Marshall en pro del cuidado del medio ambiente

“La mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades, de juntar los estados para juntar la humanidad, que ahora llaman el multilateralismo, de gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio”, explicó el presidente colombiano.

Para cerrar su discurso, el presidente mencionó a sus familiares con el fin de hacer un llamado para crear conciencia medioambiental.

“Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción, quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión: expandir el virus de la Vida por las estrellas del universo”, concluyó Gustavo Petro.

Así fue la intervención del presidente Gustavo Petro