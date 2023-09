“De los hp frenteros me libro yo”: Iván Lalinde se ‘despachó’ en redes luego de una fuerte situación

Iván Lalinde es uno de los presentadores más famosos de la farándula nacional, pues gracias a su talento ante las cámaras ha logrado ser parte de diversas producciones, principalmente recordado por su participación en ‘El precio es correcto’ del Canal Caracol, en donde se encargó de regalar premios a varios de los participantes. Sin embargo, la televisión no ha sido su único proyecto, pues también ha buscado seguir dándose a conocer, pero esta vez a través de sus redes sociales, en donde recientemente, dejó ver su molestia frente a la que sería una fuerte situación.

El paisa más allá de evidenciar algunos de sus mejores momentos, también ha buscado mostrar varias de sus rutinas, motivando así a cada uno de sus fans en diferentes espacios, ya sea de entretenimiento, laborales y hasta familiares, en donde el carisma y la sinceridad han sido su principal lema. Sin embargo, como es costumbre no todo resulta color de rosa en la vida de los famosos como muchos lo pensarían.

Y es que precisamente, uno de los mensajes que más llamó la atención e incluso generó diversas opiniones, dejando ver que habría tenido un fuerte disgusto, al parecer, con alguien de su círculo más cercano. El famoso presentador reiteró: “Porque de los aduladores y falsos líbrame señor”. Sin embargo, las declaraciones por parte de Lalinde no terminaron allí, teniendo en cuenta que no acostumbra a mostrarse con molestia en sus redes sociales, al parecer, dejando de lado aquellas situaciones más personales.

“Qué de los hp frenteros me libro yo”, enfatizó Iván. Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pidiéndole información certera frente a lo ocurrido, ya que no sería una situación sencilla de llevar. Por lo pronto, el presentador ha optado por no referirse más al tema y, por el contrario, seguir enfocándose en sus diferentes proyectos.

Iván Lalinde confesó por qué no estuvo en Día a Día

Durante su ausencia del programa a través de sus redes sociales la serie de comentarios no se hicieron esperar. En medio de esta situación Lalinde decidió realizar una dinámica de preguntas, siendo los motivos de su ausencia una de las que más se repitió. Ante el hecho, el presentador confesó que se encuentra del programa desde hace varios días debido a complicaciones en su salud, pues fue diagnosticado con bronquitis y al parecer, era positivo para covid-19: “Me quedé en la casita”, reiteró el presentador.