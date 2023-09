“Siempre les habló con honestidad”: Carolina Cruz reveló que no está en su mejor momento y buscó ayuda en redes

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas en la esfera del entretenimiento, luego de su destacada participación en el Concurso Nacional de Belleza, en donde logró cautivar no solo con su talento, sino también por su belleza llegando a ser parte de producciones como ‘Estilo RCN’, ‘Muy buenos días’ y por supuesto, ‘Día a Día’. Si bien, en repetidas ocasiones ha sido blanco de críticas a través de sus redes sociales en esta ocasión, la caleña dejó ver que la situación con su fundación no estaría nada bien y buscó ayuda a través de sus redes sociales.

La presentadora quien suele ser muy activa en la esfera digital en los últimos días ha mostrado sus lujosas vacaciones las cuales estarían siendo promocionadas por Royal Caribbean en donde ha podido disfrutar de principio a fin de diversos lugares en compañía de su pareja Jamil Farah. Sin embargo, las noticias del todo no han sido positivas para ella, pues aprovechó para revelar las condiciones en las que se encuentra su fundación al parecer, desde hace algunos meses.

Carolina inició sus declaraciones asegurando: “La no tan buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de Sueños”. Asimismo, la empresaria destacó que siempre ha sido una mujer muy sincera y transparente con sus fans, motivo por el cual esta situación no pasaba de largo, dejando claro que sacar adelante una fundación no resulta nada sencillo. Pero siempre hay un lado positivo y es poder hacer un voz a voz en donde con el fin de seguir apoyando a las familias que más lo necesitan.

“El avance de sus chiquis depende de nosotros”, reiteró la presentadora, dejando ver que tiene todas las esperanzas puestas en que esta situación se pueda transformar, pues según ella, nada le queda grande, añadiendo así los respectivos canales de comunicación para aquellas personas que desean ayudar a su fundación Salvador de Sueños.

Y es que ante su publicación, fueron varios de sus colegas y amigos quienes le brindaron su apoyo a través de sus respectivas redes sociales, compartiendo las diversas tareas que han logrado. Además, cómo las personas pueden apadrinar a los niños que necesitan una óptima atención con el fin de mejorar su calidad de vida entre los que se destacan son Iván Lalinde, quien reiteró que apadrinó a uno de los menores desde el inicio de su fundación. Sin dejar de lado, a Carolina Soto, Catalina Gómez, entre otros.