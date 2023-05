“Le dijeron a mi mamá que había muerto”: Juan Diego Vanegas de ‘Día a Día’ contó como vivió grave accidente

Juan Diego Vanegas, es un reconocido chef huilense, que poco a poco ha venido ganándose un lugar en la televisión colombiana. Iniciando en el programa Asquerosamente rico, de Señal Colombia, lo convirtió en un referente de cocina, siendo merecedor del premio India Catalina a Mejor Presentador de Entretenimiento.

Su carrera tomó paso posteriormente la sección gastronómica de El desayuno, de RCN tv, para actualmente ser parte del equipo del programa matutino, ‘Día a Día’ de Caracol Televisión. Alterno a este trabajo, Vanegas es conocido como uno de los jóvenes emprendedores más exitosos por su franquicia de comida rápida, Juan Burguers.

Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a Día, contó como casi pierde la vida en grave accidente

Juan Diego Vanegas fue uno de los invitados este domingo 7 de mayo, al programa ‘Bravíssimo’ de CityTv. Allí habló de la relación con sus padres; su esposa, la exitosa apneista, Sofía Gómez; y como construyó su emprendimiento de hamburguesas.

Sin embargo, también compartió momentos angustiosos de su vida, que por poco le quitan la vida. Fue a sus 12 años, cuando se encontraba en un muelle con su familia y amigos en Girardot, Cundinamarca, que ocurrió lo peor.

“Llega una niña inocente, traviesa, de 15 años, a sacar la moto acuática de su papá sin permiso. Se puso a dar vueltas, se acercó al muelle y el timón se bloqueó… La moto siguió y me estrelló a mí. No tengo ni idea la velocidad, pero me acuerdo de la cara de angustia de la niña. Caí al agua y quedó mi pelo flotando”.

Te puede interesar: “Este es una porquería” Jhovanoty quedó en ridículo en vivo en Día a Día, por culpa de Juan Diego Vanegas

Vanegas contó que sus amigos salieron corriendo pensando que había muerto, pues tenía mucha sangre y los ojos en blanco. “Mi mamá estaba en la casa cuando mis amigos le dicen ‘Juan Diego se murió’. Mi mamá se fue enloquecida hasta el muelle y gracias a Dios yo ya estaba consiente. Me llevaron al hospital y ahí duré 2-3 días en cuidados intensivos”.

Finalmente, el chef fue llevado por su padre oncólogo a la clínica Cardioinfantil, donde concluyeron que se había fracturado dos costillas, sufrido un trauma de tórax y pulmonar, y en una vena cercana al corazón se le había hecho una ‘bomba’, por lo que estuvo en la UCI 15 días más.