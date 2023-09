Qué susto, Carolina Soto vivió un particular momento con su hijo mayor

Carolina Soto es una presentadora, modelo y empresaria caleña que se ha destacado por acompañar a los televidentes en las mañanas con el programa ‘Día a Día’, además de generar contenido en sus redes sociales donde ha dejado ver su versión como madre, esposa, hija y amiga, al punto de tener al tanto a sus seguidores sobre el crecimiento de Valentino y Violeta, sus dos hijos, quienes la han sorprendido con sus nuevas peticiones.

En varias oportunidades Soto ha dejado saber que vive junto a su familia en un piso 19 en la ciudad de Bogotá y que dentro del conjunto sus hijos realizan varias actividades recreo deportivas en compañía de ella, ya que la presentadora es una mamá presente a pesar de contar con varias responsabilidades laborales y profesionales.

Su hijo mayor, Valentino, de tan solo 6 años de edad la hizo vivir un particular momento lleno de angustia, no solo para ella, sino para su hija Violeta. La presentadora tiene claro que sus hijos se están creciendo, pero no esperaba que pidieran independencia tan pronto, así como lo hizo su niño.

Lea también: “Mi lado más tóxico”: Carolina Soto le revisó el celular a su esposo y se sorprendió con lo que encontró

“Ya dice que no necesita que lo baje”, escribió Carolina Soto junto a un video que compartió en sus historias de Instagram donde deja ver que su hijo se encontraba listo para ir al entrenamiento de fútbol mientras le pedía a su mamá que lo dejara ir y regresar solo, puesto que él ya podía poner el 1 en el ascensor para ir al entrenamiento y el 19 para volver a su casa.

A pesar de su insistencia con que ella lo llevaba, el pequeño se negó, se subió al ascensor y por error presionó el piso 4 en vez del uno, causando angustia no solo en Carolina Soto, sino en su hija menor, Violeta.

“Estoy nerviosa porque Valen hundió el número equivocado y no sé si le vaya bien o si se trabe ese ascensor y esté ahí metido”, expresó la pequeña, por lo que la presentadora le dio un parte de tranquilidad a su hija y la invitó a ver por la ventana para saber si el niño había llegado sano y salvo al campo de entrenamiento.

Lea también: Carolina Soto le celebró el cumpleaños a su hijo Valentino por lo más alto

Momentos después, Carolina compartió con sus seguidores que no se aguantó las ganas y bajó enseguida para acompañar a Valentino en la práctica de fútbol.