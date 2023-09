“¿Yo se lo cuido Paolita?” Jessi Uribe terminó de beso con otra mujer y aseguran que el ‘karma’ para Paola Jara existe

Vidente aseguró que Jessi Uribe tendrá dos hijos, pero no con Paola Jara Foto: @paolajarapj

Jessi Uribe y Paola Jara son dos cantantes de música popular más reconocidos en Colombia, gracias a la serie de éxitos que han tenido como ‘Dulce pecado’ y ‘Salud por él’, además de su participación en producciones como ‘A otro nivel’ y ‘Yo me llamo’. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la pareja, pues a pesar de haberse casado, las constantes críticas en su contra no han parado, tanto así que el más reciente beso del bumangués con una mujer fue blanco de molestias en medio de uno de sus conciertos.

El más reciente fin de semana de amor y amistad por claros motivos la pareja tuvo que estar separada debido a los diversos compromisos anteriormente planificados. Sin embargo, esto no fue impedimento para que cada uno terminara disfrutando de principio a fin de este día. Tanto así que Uribe le terminó cumpliendo el sueño a una de sus fanáticas.

De acuerdo con los compartidos a través de su cuenta de Instagram, Uribe indicó que no logró hacer que su abuela viera su éxito, pues ella se fue antes de tiempo. Sin embargo, en medio del concierto decidió subir al escenario a una mujer de la tercera edad a quien le cantó una de sus canciones e incluso terminó bailando bastante ‘pegadito’ a esta abuelita.

A lo largo del emotivo momento el resto de los asistentes quedaron sorprendidos con el hecho. Sin embargo, lo que más terminó llamando la atención fue que después de varios minutos de baile y diversas muestras de cariño, Jessi le terminó dando un beso en la boca a la abuelita, quien no podía creerlo. Lo cierto es que las risas y las críticas no faltaron, indicando que la situación logró salirse de control, pero también que sería algo que para nada le gustaría a Paola Jara. Sin embargo, este tipo de situaciones han sido normalizadas en medio de los conciertos de Jessi Uribe, pues esta no es la primera vez en que se da una situación de este tipo.

¿Cuántos años llevan juntos Paola Jara y Jessi Uribe?

Jessi Uribe y Paola Jara llevan casi cuatro años juntos y hace pocos meses cumplieron su primer aniversario de casados, en donde la celebración, por supuesto, fue por todo lo alto.

Sin embargo, su sonada relación con Paola Jara ha sido una de las más sonadas, pues al parecer, se habría dado en medio de una infidelidad por parte de Uribe a su expareja y madre de sus cuatro hijos, Sandra Barrios. Y es que a pesar de los malos comentarios la pareja ha dejado claro que su amor sigue intacto y desde hace varios meses dejó claro que desea convertirse nuevamente en padre, pero esta vez con la paisa, su actual esposa.