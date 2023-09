¿Se pasó de sincero? Christopher Carpentier confesó cómo es su relación con Martha Isabel en MasterChef Celebrity

Christopher Carpentier es uno de los chefs más queridos por los televidentes del famoso reality del Canal RCN ‘MasterChef Celebrity’. El chileno quien cuenta con amplios conocimientos en gastronomía llegó a formar parte del programa desde el 2018, estando acompañado por Claudia Bahamon, Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch. Además, este proyecto trajo consigo que se radicara en Colombia de manera definitiva debido a los diversos proyectos en los que se encuentra inmerso. Sin embargo, su sinceridad y poco tacto ha generado todo tipo de comentarios e incluso su relación con Martha Isabel Bolaños.

A lo largo de la competencia ha llamado sin duda, la relación que existe entre el jurado y una de las participantes que más ha logrado llamar la atención Martha Isabel. En medio de esta situación, la participación en uno de los capítulos fue la primera en referirse al tema, indicando que la presencia del chef le producía algo de tensión y estrés, al parecer, por la forma en la que busca guiarlos en cada una de las preparaciones.

Recientemente, el turno fue para Carpentier, quien a través de su cuenta de Instagram, en donde suele ser muy activo decidió compartir un poco más con sus seguidores, tanto así, que se unió a una dinámica de preguntas, pues dejó claro que estaba dispuesto a responder sin problema alguno. En medio de esta situación, una de las que sin duda, terminó destacándose fue la relación con Martha Isabel Bolaños.

Pues, uno de sus seguidores, indicó: “¿Te cae mal Martha, después del berrinche de chontaduro?” Ante el hecho y dejando claro que la sinceridad para él, resulta ser algo bastante importante, agregó que no tiene problema alguno con la famosa actriz, a pesar de que muchos televidentes piensen lo contrario, pues esa es su personalidad y por ende, no tiene nada en contra de Martha.

“Cero, me cae muy bien Martha”, indicó el chileno. Sin embargo, las dudas con respecto a las posibles preferencias o rechazos por parte del chef no terminaron allí, pues también indagaron sobre la que sería la protección que tiene Christopher con Juan Pablo Barragán, pues según el internauta esto sería más que evidente durante cada uno de los retos. Finalmente, el chef fue contundente reiterando que él no ayuda a nadie, por el contario, le da igual quien se lleve el premio, pues cumple con su trabajo.