¿En contra de las empanadas? Nicolás de Zubiría se ‘emberracó' por ‘detallito’ en la venta de este producto

Nicolás de Zubiria es un chef colombiano y jurado de ‘MasterChef Celebrity’ quien desde hace varios años se ha destacado por su carisma y espontaneidad con cada uno de los participantes. El cartagenero cuenta con una amplia experiencia en la esfera culinaria, teniendo en cuenta que es dueño y socio, de seis restaurantes, además que se desenvuelve como conferencista en diversos lugares del país.

Además de los diversos conocimientos con los que cuenta, Zubiría también ha buscado darse a conocer en la esfera digital, en donde, por supuesto, no ha pasado desapercibido, pues a la fecha ya alcanza los más de 1,1 millones de seguidores. Sin embargo, su más reciente aparición terminó generando opiniones divididas por parte de sus fans.

Nicolás, quien, al parecer, se encontraba disfrutando de unos días en su ciudad natal y adelantando algunos proyectos, no dudó en captar un acto que fue catalogada como “bajo” para algunos. El chef realizó un corto clip a un puesto de comida en la calle, específicamente de empanadas, uno de las comidas preferidas por muchos.

En medio del hecho, Zubiría dejó ver algunas empanadas, las cuales estaban dentro de una vitrina, pero estaban acompañadas de un bombillo, el cual estaría allí, con el fin de mantenerlas de la mejor manera posible. El chef reiteró que este sistema que es muy común en la gran mayoría de establecimientos o en las calles, debería ser abolido, totalmente.

Asimismo, Nicolás indicó: “No recalentado en vitrina por un bombillo de 60 vatios”. Como era de esperarse, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, hubo quienes estuvieron de acuerdo con el chef indicando que en muchas ocasiones las personas “ignoran” los mecanismos en los que son preparados o quizás, como se mantienen antes de ser ingeridos lo que podría poner en riesgo la salud de quienes los consumen.

Por otro lado, hubo quienes se molestaron frente al tema, indicando que quienes venden este tipo de comidas en la calle, si no quienes no cuentan con un trabajo formal o también en sus ideas, no está tener pérdidas económicas debido a los productos que no venden durante este día. Asimismo, salieron en defensa de las empanadas, pues resulta ser una de las comidas más típicas en el país, pidiendo al chef que no se refiera a estas.