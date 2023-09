“No sé donde está la justicia del país”: Juliana Galvis se ‘despachó’ en contra del gobierno e incluso varios medios

Juliana Galvis es una actriz, presentadora y empresaria bumanguesa que ha sabido ganarse el cariño de los televidentes gracias a su talento en diversas producciones nacionales y de streaming. Recientemente, hizo parte del famoso reality de cocina MasterChef Celebrity convirtiéndose en una de las favoritas por el público, lo que ocasionó tristeza en quienes la perfilaban como ganadora. Sin embargo, su amplia visibilidad ha logrado que cada una de sus apariciones no pase de largo en redes sociales, en especial si se trata sobre aquellas condiciones que afectan al país, ya sea a partir de los medios de comunicación o el gobierno de Colombia, bajo el mandatario Gustavo Petro.

Y es que más allá de su participación en la pantalla grande también ha buscado darse a conocer con su propia marca de salud y belleza, la cual habría logrado ser todo un éxito. Sin embargo, en los últimos días la actriz ha dejado ver que no todo ha estado del todo bien, pues ha indicado que no ha tenido días sencillos, pero en medio de su situación mostró su molestia frente a algunos medios de comunicación y por ende, las condiciones que enfrenta el país.

La bumanguesa reiteró a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter: “Últimamente, no sé si las noticias que leo me dan más dolor, más rabia u oso”. Seguidamente, Galvis reiteró que no tenía muy claro en donde estaba ubicada la justicia de este país. Teniendo en cuenta los diversos hechos que son noticia a diario en el país y los cuales terminan generando conmoción entre los ciudadanos, quienes piensan en sus hijos y demás seres queridos, dejando claro que no solo es su caso sino también de muchas personas en el país.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues la famosa actriz reiteró que la maldad del mundo siempre estará presente, sin importar el lugar, pero esto no es lo único, pues más allá de la molestia, hay muchas cosas que aún la siguen sorprendiendo: “La morrongueria y el amarillismo de algunos medios es realmente impactante”, agregó la bumanguesa.

Por supuesto, sus declaraciones de la empresaria no pasaron desapercibidas recibiendo así, un sinfín de comentarios a través de esta red social, en donde se muestran declaraciones tanto de apoyo como de crítica, pues no es la primera vez en que Juliana muestra su molestia frente a varios aspectos del país: “Todos los medios informan a su conveniencia”, “No eres la única”, “Espera lo que se viene”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es la actual pareja de Juliana Galvis?

La bumanguesa desde hace varios meses venía dando indicios de que el amor había vuelto a tocar su puerta e incluso hace varias semanas compartió algunas de las primeras fotos juntos e incluso llegó a un evento con él. Se trata de Joaquín Caicedo, quien es un reconocido empresario que prefiere estar alejado de la esfera del entretenimiento y por ende, son pocos los detalles que se conocen al respecto.

En cuanto a su cuenta de Instagram, se encuentra privada hasta el momento, pero de acuerdo a su cuenta de LinkedIn dejó claro que no pierde el tiempo tanto así que ha logrado formar su propia empresa la cual está enfocada en la renta de carros, sin embargo, esta tendría como sitio oficial México, llamada ‘Tuio’.