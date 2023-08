“Triple papito”: Christopher Carpentier de ‘MasterChef Colombia’ desata los halagos

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con su quinta temporada a apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos, pero también de moda.

Los chefs Nicolás de Zubiria, Jorge Rauch y Christopher Carpentier son los encargados de marcar la pauta formal masculina a la hora de vestir, y es que en cada edición sus outfits han acaparado las miradas de los televidentes.

Christopher Carpentier es uno de los más versátiles a la hora de vestir, en un programa puede aparecer de manera formal y en otras con ropa un tanto cómoda, que conjugado con su personalidad ha abierto un camino de gusto entre quienes lo ven cada noche.

Christopher Carpentier, un derroche de estilo

En los dos últimos capítulos, que han sido de campo, —específicamente en Villa de Leyva— ha estado ausente, pero en recompensa al público televidente desde las redes de RCN y ‘MasterChef Celebrity Colombia’ han compartido un carrusel de los mejores looks que ha presentado en la actual temporada.

Y como era de esperarse las reacciones de inmediato llegaron. En algunas resaltan lo espectacular que combinan sus canas y la formalidad, así como algunas que confesaron que el chileno se ha convertido en su favorito.

“Carpentier siendo el más guapo de los 3 😍”, “Muy guapo; y sus looks bellos, además de su personalidad me encanta; me parece todo un triple papito”, “él se ve hermoso hasta con un costal encima”, “Con todas esas pintas se ve muy bien y las canitas lo hacen ver muy sensual un bizcocho 😙😙”, destacan entre las reacciones.

Es de recordar que Christopher Carpentier en el noveno capitulo fue comparado con Woody el de ‘Toy Story’ al llegar con una pañoleta amarrada a su cuello. Y más tarde en el capitulo 36 apareció con unas gafas con la que los participantes no dudaron en resaltar su parecido con Clark Kent.