“Me aterra que se fijen en lo maluco”: Claudia Bahamon no aguantó y pidió respeto por participante de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity es uno de los realities más famosos de la televisión colombiana, pues a lo largo de cuatro temporadas se ha encargado de entretener a los televidentes con los diversos retos culinarios que personalidades de la farándula nacional deben enfrentarse. Pero sin duda uno de los mayores retos también resulta ser las relaciones con el resto de sus compañeros en donde Claudia Bahamon y los jurados se han visto inmersos.

El más reciente eliminado resultó ser Karoll Márquez, pero antes de que esto ocurriera Diego Sáenz se convirtió en el primer hombre en entrar al grupo de los 10 mejores cocineros de esta temporada, motivo por el cual las críticas hacia el participante no faltaron tildándolo de alguien que no es de fiar.

Le puede gustar: “Estén seguros de sus decisiones”: Guajira del Desafío The Box terminó arrepentida de varios tatuajes y les buscó solución

En medio de esta situación, Claudia Bahamon la presentadora estrella de este programa no dudó en salir en defensa del participante y pidiendo a algunos medios de comunicación que dejaran de lanzar malos comentarios. La presentadora comentó en la publicación de la revista: “Ay no que es toda esta mala onda, en MasterChef no hay ningún participante mala onda”.

Asimismo, Claudia indicó que cada uno de los concursantes ha sabido cautivar al público con cada una de sus personalidades motivo que ha generado diversas opiniones, pero según ella, es precisamente lo que los hace humanos: “Son seres maravillosos”. Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de los internautas no se hizo esperar, estando de acuerdo con las declaraciones de la presentadora.

También puede leer: La ‘millonadita’ que le cobraría Amparo Grisales a Caracol por contar con su presencia en ‘Yo me llamo’

Pero, el tema no terminó allí, pues horas más tarde a través de sus historias Claudia le siguió haciendo eco a esta situación, dejando clara su molestia frente al tema que ha ido tomando fuerza con el paso de los días. Además, de compartir las declaraciones anteriormente menciones, la presentadora indicó que está sorprendida y aterrada de que la gente esté constantemente fijándose en lo malo y no en aquellas cosas positivas que suceden.

“Arriba el amor bonito”, reiteró Bahamon, también nombre a cada uno de los 10 participantes que lograron pasar a la siguiente ronda del concurso. Por supuesto, el mensaje ha sido replicado por varios de los concursantes quienes están de acuerdo con ella, pues Diego no ha sido el único personaje que ha sido blanco de críticas también Martha Isabel, Carolina Acevedo y hasta una de las favoritas para llevarse el premio Nela.