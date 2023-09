“Qué diosa, toda una líder”: Andrea Serna llenó de halagos a su favorita Lina Hurtado, Miss Buenaventura

Andrea Serna desde hace varios años, sin duda ha logrado destacarse en la pantalla grande gracias a su participación en diversos programas de Caracol y RCN televisión respectivamente siendo la presentadora del ‘Desafío The Box’, ‘Factor X’ y ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. En medio de este camino no solo logró destacarse con su talento sino también con su belleza conociendo el amor en Juan Manuel Barraza con quien formó una familia junto a su hija Emilia.

Recientemente, se desató una polémica en la cual el Concurso Nacional de Belleza, resultó siendo el protagonista. El pasado sábado 2 de septiembre se llevó a cabo la noche de elección y coronación en donde Camila Avella, representante de Casanare se convirtió en Miss Colombia. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, pues para muchos quien merecía el triunfo resultaba ser la aspirante de Buenaventura, Lina María Hurtado.

Aunque la elección ya está hecha y no hay vuelta atrás, varias figuras del entretenimiento también revelaron su opinión con respecto a este tema, una de ellas la famosa presentadora, quien a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 3.7 millones de seguidores indicó: “Peren un momentito, aquí poniéndome al día del fin de semana me topo con estas imágenes, qué diosa”.

Asimismo, Serna reiteró que Lina, quien es la representante por Miss Buenaventura, no solo logró destacarse con su belleza, sino también con su inteligencia con la que terminó dejando deslumbrados a más de uno. Y es que precisamente, la presentadora dejó ver que aunque ha tenido diversas obligaciones no pasó por alto adelantarse de principio a fin tanto de la gala de coronación como de cada una de las presentaciones que hicieron a lo largo del reinado, con el fin de conocer a su favorita.

Lo cierto es que los halagos por parte de Andrea para Miss Buenaventura no faltaron catalogándola como “pila, bella, wow, qué mujerón”. Además, la manizaleña resaltó el discurso según ella, de empoderamiento sobre la comunidad afro en Colombia, con el que buscó seguirle dando eco: “Toda una líder para su región”. Y es que la presentadora dejó más que claro que Hurtado resultó ser su favorita a lo largo del concurso y a pesar de que no se llevó la corona su admiración no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes estuvieron de acuerdo de principio a fin con sus declaraciones, pues siente que Lina María debió convertirse en Miss Colombia.