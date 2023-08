“Conocí el amor”: Martha Isabel reveló que tiene ‘traga maluca’ por participante de ‘MasterChef’

Martha Isabel Bolaños reveló la razón por la que no ha tenido hijos Foto: Instagram @marthaisabelii

La quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia de RCN Televisión , llegó recientemente a su etapa final, en donde definieron los 10 cocineros que darán todo de sí para quedarse con el jugoso premio; dentro de ellas, la actriz Martha Isabel Bolaños, quien se ha convertido en una de las participantes más destacadas en el concurso y quien recientemente reveló que encontró el amor en esta cocina.

La vida de la ‘pupuchurra’, se ha convertido en todo un misterio para sus seguidores, especialmente en Instagram, lugar en el que acumula 740.000 seguidores; quienes no conocen nada sobre los pálpitos, en el amor del ‘corazoncito’ de la caleña, de la que se sabe tuvo un noviazgo hasta 2016 con el actor argentino Pablo Rodríguez.

Precisamente esta plataforma, fue testigo de una reciente declaración de Bolaños en la cual reveló que se reencontró con cupido con su participación en el reality gastronómico de ‘Nuestra Tele’. Pero, la intriga respecto a su hipotética relación sentimental continuará, ya que las flechas de este ángel se clavaron en la misma ‘Martha’.

“Dicen que uno sabe que está enamorado de alguien, cuando ese alguien te inspira una profunda ternura y cuando veo mi participación, cuando veo a esa mujer ‘verraca’ que no se deja, que no se rinde, a mi niña valiente entregándose entera a su rol, me conmuevo de tanto amor. Creo que por fin estoy conociendo el amor incondicional”, manifestó la participante, quien aprovechó para dirigirle unas palabras a Karoll Márquez por su eliminación: “Un hombre maravilloso, un caballero. Todo un capricorniano a quien le tengo un enorme cariño, gratitud y admiración”.

