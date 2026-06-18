‘Tigrillo’ de De la Espriella hizo el “firmes por la patria” en plena transmisión de Caracol en México

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Colombia ganó y gustó en su debut mundialista frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de México, sitio en el que estuvieron presentes las cámaras del Gol Caracol las cuales fueron interrumpidas por un hombre que hizo una seña asociada con la campaña de Abelardo de la Espriella.

Colombia empezó el Mundial con una victoria de esas que sirven para respirar, sonreír y decir: “bueno, arrancamos como era”. La Selección venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un partido que tuvo momentos de control, susto y reacción cafetera.

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El equipo de Néstor Lorenzo abrió el marcador con Daniel Muñoz, luego de una buena asistencia de Luis Díaz, quien volvió a ser ese jugador que genera conversación cada vez que toca la pelota. Sin embargo, Uzbekistán no se quedó mirando y encontró el empate en el segundo tiempo con Abbosbek Fayzullaev, autor del primer gol mundialista en la historia de su selección.

Cuando el partido parecía enredarse, apareció ‘Lucho’ para devolverle la ventaja a Colombia con un remate que terminó metiéndose en el arco rival. Ya sobre el final, Jáminton Campaz selló el triunfo con el 3-1, dejando a la Tricolor bien parada en el Grupo K.

No fue un partido perfecto, pero sí un debut ganador, trabajado y con respuesta en los momentos clave. Colombia volvió al Mundial con tres puntos, goles importantes y una ilusión que ya empezó a prender motores.

Hombre hizo el ‘Firmes por la Patria’ en transmisión de Caracol en el Mundial

Justamente, las cámaras de Caracol TV estuvieron captando todo el ambiente que se respiraba en CDMX por el debut cafetero y en medio de esta transmisión, apareció un sujeto justo detrás del afamado periodista Javier Hernández Bonnet, hombre que, sin pensarlo dos veces, aprovechó el momento para hacer el gesto de “Firmes por la patria” que realiza el candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella.

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Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

¿Qué son las pausas de hidratación en el Mundial?

Las pausas de hidratación, también conocidas como cooling breaks, son interrupciones programadas para que los jugadores puedan hidratarse, refrescarse y bajar cargas físicas durante los partidos. En el Mundial 2026 se están aplicando de forma obligatoria en todos los encuentros, una vez en cada tiempo, con una duración aproximada de tres minutos.

Estas pausas se realizan cerca del minuto 22 de cada mitad y el tiempo perdido debe agregarse después en la reposición. La medida ha generado conversación porque antes este tipo de cortes se usaban principalmente cuando las condiciones climáticas eran extremas, pero ahora hacen parte del protocolo general del torneo.

Para Lorenzo, el reto está en aprovecharlas sin que se vuelvan un enredo. Por eso habló de bajar las pulsaciones antes de dar instrucciones, porque si el jugador llega acelerado, con la respiración arriba y el partido caliente, cualquier mensaje táctico puede perderse entre el cansancio y la urgencia.

La preocupación del entrenador colombiano tiene sentido: una pausa demasiado larga puede servir para ordenar al equipo, pero también puede cortar el envión de un buen momento, enfriar a un jugador enchufado o darle aire a un rival que venía contra las cuerdas. En un Mundial, donde cada detalle pesa, hasta tomar agua se volvió parte de la estrategia.