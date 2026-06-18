Hinchas colombianos consolaron a niño uzbeko que terminó llorando tras gol de la Selección

La Selección Colombia arrancó con pie derecho su participación en el Mundial 2026, luego de vencer 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca, en un partido que dejó goles, emoción y también una de esas imágenes que terminan recordando por qué el fútbol va mucho más allá de los resultados. De acuerdo con reportes del encuentro, los goles de la Tricolor fueron obra de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev marcó el descuento para el equipo asiático.

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Pero más allá del marcador, en redes sociales empezó a circular un video que se robó varios aplausos. En la grabación, compartida por la cuenta verificada Ultras Clips, se ve a un niño hincha de Uzbekistán llorando después de uno de los goles de Colombia. Lo que pudo quedarse como una escena triste para el menor terminó convirtiéndose en un gesto de respeto deportivo.

Según se observa en el video difundido en redes, varios hinchas colombianos que estaban cerca del niño decidieron acercarse para consolarlo y animarlo, mientras comenzaron a corear “Uzbekistán, Uzbekistán”. Lo que faltaba, pero en el mejor sentido: en medio de la euforia por el debut mundialista, los aficionados colombianos tuvieron espacio para acompañar a un rival que no pudo contener las lágrimas.

El gesto de los colombianos que se hizo viral

El video empezó a generar conversación porque mostró una cara distinta de la tribuna. En vez de burlas o provocaciones, los colombianos respondieron con empatía hacia un niño que estaba viviendo con dolor la derrota de su selección.

La escena fue destacada por usuarios en redes como un ejemplo de lo que debería representar el fútbol: competencia, pasión, alegría, pero también respeto por el rival. Y es que Uzbekistán vivía un partido histórico, teniendo en cuenta que este fue su debut en una Copa Mundial, según reportes del compromiso.

Por su parte, Colombia no solo sumó tres puntos importantes en el Grupo K, sino que también dejó una imagen positiva fuera de la cancha. Medios internacionales resaltaron el triunfo colombiano y el protagonismo de Luis Díaz, quien marcó y asistió en la victoria de la Tricolor.

Al final, el debut colombiano dejó una alegría deportiva y una imagen que rápidamente se volvió viral: un niño uzbeko llorando por su selección y un grupo de hinchas colombianos recordándole, entre cantos, que en el fútbol también se puede ganar con clase.