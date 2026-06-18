Nuevo espaldarazo del gobierno de Trump a campaña de Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella disputará la segunda vuelta en Colombia, donde el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump podría mover la balanza.

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A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a expresar públicamente su respaldo al candidato Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, en un pronunciamiento que vuelve a generar debate en medio de la intensa polarización política que vive el país.

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A través de su red social Truth Social, Trump calificó al aspirante colombiano como un líder con las capacidades necesarias para dirigir el país y aseguró que su eventual llegada a la Presidencia representaría un cambio positivo para Colombia.

Trump vuelve a respaldar a Abelardo De La Espriella y lanza duras críticas contra Iván Cepeda

El mandatario estadounidense afirmó que De La Espriella es un “líder inteligente, fuerte y tenaz” que trabaja de manera permanente por los intereses de los ciudadanos colombianos. Además, sostuvo que el candidato “lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”.

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El mensaje constituye un nuevo espaldarazo del Gobierno estadounidense a la campaña del aspirante presidencial, luego de que Trump ya hubiera manifestado su apoyo tras los resultados de la primera vuelta.

Trump pronostica un ‘éxito rotundo’ para De La Espriella

En su publicación, Trump fue más allá y aseguró que, en caso de resultar elegido presidente, Abelardo De La Espriella impulsará importantes transformaciones en diferentes áreas.

“Como presidente, Abelardo logrará un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, escribió el mandatario estadounidense.

Asimismo, reiteró sus críticas contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien volvió a calificar como un “marxista de izquierda radical”, una expresión que ya había utilizado en anteriores intervenciones relacionadas con la campaña electoral colombiana.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible para el país, cuando faltan pocos días para que los colombianos regresen a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia durante los próximos años.

Congresistas demócratas expresan preocupación

Mientras Trump fortalece su respaldo al candidato de Defensores de la Patria, desde otros sectores de la política estadounidense han surgido voces críticas frente a lo que consideran una posible injerencia en el proceso electoral colombiano.

El pasado miércoles se conoció una carta firmada por 11 congresistas demócratas de Estados Unidos en la que expresan preocupación por las actuaciones de la administración Trump respecto a las elecciones en Colombia.

En el documento, los legisladores califican a Abelardo De La Espriella como una figura “controvertida” y señalan que existen antecedentes que, según ellos, “podrían contravenir los intereses y las leyes de Estados Unidos”.

La comunicación también hace referencia a la reciente detención del activista colombiano Beto Coral en territorio estadounidense. Según los congresistas, este hecho ha generado inquietud entre organizaciones progresistas y grupos religiosos que han seguido de cerca el caso.

Además, solicitaron a las autoridades estadounidenses examinar posibles vínculos del candidato con redes de financiamiento y actores internacionales, así como abstenerse de realizar acciones que puedan interpretarse como una intervención en la soberanía electoral colombiana.

Un debate que aumenta la tensión electoral

Las posiciones encontradas entre el respaldo expresado por Trump y las preocupaciones planteadas por los congresistas demócratas reflejan la atención que la contienda presidencial colombiana ha despertado en Estados Unidos.

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A medida que se acerca la jornada definitiva de votación, las declaraciones internacionales continúan alimentando el debate político en Colombia, donde la campaña entra en sus últimos días marcada por la confrontación ideológica, las controversias y la expectativa por el resultado de una elección que mantiene dividido al país.