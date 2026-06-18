A Cepeda le pegaron ‘guadañazo’ y no lo bajan de “oportunista” por celebrar gol de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en un partido cerrado en el que iban ganando por la mínima en el primer tiempo con un gol de Daniel Muñoz, tanto que fue celebrado por el candidato Iván Cepeda, el mismo que recibió críticas por quienes lo consideran “oportunista”.

Lo que fue una publicación en ‘X’ a modo de celebración se convirtió en una ola de criticas en contra del candidato del Pacto Histórico.

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“Este gamin cuando había celebrado un gol de la Selección”, “Muela picha, usted que va a saber de futbol”, “El que te vamos a meter el 21″, “El domingo vamos a hacer un Golazo en las urnas”, “Hoy gana Colombia, el domingo Abelardo, tu patrón”, “Hoy gana Colombia, el domingo Abelardo tu patrón”, “¿Ahora el futbol sí le interesa? Ufff, el oportunismo político es una vaina brava", fueron algunas de las reacciones.

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Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.

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Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026