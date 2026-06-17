De la Espriella lanzó dura advertencia a “periodistas activistas” si llega a la Presidencia: “se creen Dios”

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Abelardo de la Espriella volvió a generar conversación en plena recta electoral, esta vez por sus declaraciones sobre el periodismo en Colombia y lo que haría frente a quienes, según él, lo difamen si llega a la Presidencia.

El candidato habló del tema en entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, donde respondió a los señalamientos de autoritarismo que han aparecido alrededor de su campaña y de su estilo político.

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“Mis hijos también dicen que soy autoritario, pero están muy bien criados, así que no se preocupen por eso. Los que deben tener terror son los bandidos y los criminales, la gente decente debe sentir tranquilidad, protección y garantías”, expresó De la Espriella.

La frase no pasó de agache, especialmente porque el abogado y candidato ha construido buena parte de su discurso alrededor de la seguridad, el orden y la mano dura contra el crimen. Sin embargo, el punto que más dio de qué hablar fue su referencia directa a la prensa.

De la Espriella habló de periodistas, activismo y difamación

Durante la entrevista, De la Espriella aseguró que no tiene un problema con el periodismo como oficio y recordó que incluso ha defendido periodistas en su carrera como abogado. Eso sí, marcó una diferencia entre periodistas y personas que, según él, usan esa actividad para hacer política.

“Yo no tengo problema con la prensa, yo he sido abogado de periodistas. Solo tengo problemas con 13 activistas que quieren parecer periodistas y yo he recurrido a los mecanismos que me dan la Constitución y la ley para defenderme cuando me han difamado. Los periodistas son tan ciudadanos como nosotros y no tienen más derechos que nosotros”, dijo.

Más adelante, el candidato fue más directo y aseguró que no se quedará quieto frente a publicaciones que, en su criterio, alteren hechos o lo ataquen.

“Yo creo que hay un pequeño porcentaje de periodistas que son activistas y que utilizan el periodismo como una mampara para hacer política y escupir odio, y yo con eso no me voy a quedar quieto. (...) Cuando se alteran los hechos para generar likes o perseguirnos a uno, no me quedaré callado. (...) Los periodistas se creen Dios, ellos cuestionan todo y nadie los puede señalar”, agregó.

El tema toca una fibra sensible en Colombia, donde la libertad de prensa, la crítica al poder y los límites entre opinión, investigación y activismo suelen terminar en debates calientes. Además, en una campaña presidencial marcada por discursos fuertes y alta polarización, cualquier frase sobre medios de comunicación se convierte en gasolina para redes.

De la Espriella llega a esta etapa electoral como una de las figuras que más ha movido el tablero político, con una narrativa antiestablecimiento y un discurso de choque frente a sus contradictores. Por ahora, sus palabras frente al periodismo dejaron claro que, si gana, la relación con una parte de la prensa podría ser una de las discusiones más tensas de su eventual gobierno.

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