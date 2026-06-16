Néstor Lorenzo reveló el plan que tiene para que la Selección se beneficie con las pausas de hidratación

Las pausas de hidratación en el Mundial han dado de qué hablar, y no precisamente porque los jugadores no necesiten tomar agua. El debate se abrió porque estos espacios, pensados para cuidar la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas, también están cambiando la dinámica de los partidos y hasta la forma en que los técnicos hablan con sus equipos.

Uno de los que se refirió al tema fue Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, quien en entrevista con DTSPORTS dejó claro que el problema no es la existencia de las pausas, sino la duración y el impacto que tienen sobre el juego.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Luis Díaz tuvo amoroso encuentro con su esposa a pocas horas del debut en el Mundial

“Creo que hay que ser muy concretos, están siendo un poco largos y cortan mucho el ritmo del partido. Hay que optimizar el tiempo y estamos pensando en bajar las pulsaciones 30 segundos antes de darle las palabras a los jugadores”, expresó Lorenzo.

Néstor Lorenzo

Y es que ahí está el detalle. Estas pausas de hidratación no son simplemente un momento para que los futbolistas se acerquen a la banda, tomen líquido y sigan corriendo como si nada. En la práctica, se convirtieron en una especie de mini tiempo muerto, en el que los entrenadores aprovechan para ajustar marcas, corregir movimientos, calmar al equipo o cambiar indicaciones sin tener que esperar al entretiempo.

¿Qué son las pausas de hidratación en el Mundial?

Las pausas de hidratación, también conocidas como cooling breaks, son interrupciones programadas para que los jugadores puedan hidratarse, refrescarse y bajar cargas físicas durante los partidos. En el Mundial 2026 se están aplicando de forma obligatoria en todos los encuentros, una vez en cada tiempo, con una duración aproximada de tres minutos.

Estas pausas se realizan cerca del minuto 22 de cada mitad y el tiempo perdido debe agregarse después en la reposición. La medida ha generado conversación porque antes este tipo de cortes se usaban principalmente cuando las condiciones climáticas eran extremas, pero ahora hacen parte del protocolo general del torneo.

El Mundial alcanza el millón de espectadores en cinco días Vista general del Estadio Atlanta. EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

Para Lorenzo, el reto está en aprovecharlas sin que se vuelvan un enredo. Por eso habló de bajar las pulsaciones antes de dar instrucciones, porque si el jugador llega acelerado, con la respiración arriba y el partido caliente, cualquier mensaje táctico puede perderse entre el cansancio y la urgencia.

La preocupación del entrenador colombiano tiene sentido: una pausa demasiado larga puede servir para ordenar al equipo, pero también puede cortar el envión de un buen momento, enfriar a un jugador enchufado o darle aire a un rival que venía contra las cuerdas. En un Mundial, donde cada detalle pesa, hasta tomar agua se volvió parte de la estrategia.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> La pinta mundialista tiene sello colombiano: el fanwear salta del estadio a la moda urbana

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.