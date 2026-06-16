“Nos dábamos zapato”, Javier Hernández Bonnet y su hijo, Juan Pablo, revelaron detalles bien personales

Javier Hernández Bonnet abrió una ventana a su faceta más personal y familiar en una emotiva dinámica junto a su hijo, Juan Pablo Hernández, en la que ambos recordaron anécdotas de infancia, hablaron de fútbol y revelaron detalles poco conocidos de la relación que han construido durante años dentro y fuera de los medios de comunicación.

Javier Hernández Bonnet es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo colombiano, pero esta vez el protagonista de la conversación no fue un Mundial ni la Selección Colombia, sino la relación que ha construido con su hijo Juan Pablo Hernández, quien siguió sus pasos en los medios de comunicación y ambos cubren la cita orbital.

En una entrevista conjunta, pero por separado, padre e hijo recordaron momentos de su vida familiar, hablaron de la influencia que el fútbol ha tenido en sus vidas y dejaron varias confesiones que despertaron la simpatía de los seguidores.

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Uno de los momentos más llamativos llegó cuando ambos fueron invitados a compararse con futbolistas. Hernández Bonnet aseguró que ve a su hijo con características similares a las de Richard Ríos por su calidad técnica y capacidad para rematar desde media distancia.

“Si mi hijo fuera un jugador, yo lo veo como un Richard Ríos. Con muy buen manejo de pelota y muy buen remate de media distancia”, comentó.

Juan Pablo, por su parte, devolvió el elogio comparando a su padre con dos de los grandes referentes del fútbol colombiano.

“Yo creo que él sería como James Rodríguez o como ‘El Pibe’ Valderrama, porque es un hombre que piensa mucho, que analiza mucho”, afirmó.

La charla también dejó espacio para recordar los partidos de fútbol que disputaban cuando coincidían en una cancha. Lejos de imaginar encuentros amistosos entre padre e hijo, ambos reconocieron que la intensidad era protagonista cada vez que quedaban en equipos rivales.

“Partidos de fútbol, cuando jugábamos en contra, nos dábamos zapato los dos”, confesó entre risas Hernández Bonnet.

Una revancha a través de la paternidad

Más allá de las anécdotas, el periodista también compartió una reflexión que conmovió a muchos usuarios. Hernández Bonnet explicó que la llegada de Juan Pablo le permitió vivir experiencias que él no pudo disfrutar durante su infancia.

“Juan Pablo me enseñó a vivir las cosas que yo como niño no pude vivir. Yo no pude tener unas botas pantaneras, entonces lo primero que hice fue comprarle unas botas pantaneras a mi hijo”, expresó.

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Juan Pablo recordó que cada viaje internacional de su padre tenía una tradición especial: el regreso con un nuevo par de guayos de fútbol.

La conversación cerró con una frase que resumió el sentimiento del reconocido periodista deportivo sobre su experiencia como padre.

“Lo que me faltó a mí, lo viví como revancha dándoselo a él, y eso me hizo muy feliz”, cerró Javier Hernández Bonnet.