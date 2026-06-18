Cepeda no ocultó sus ansias por el partido de Colombia y paró entrevista con RCN para decirlo

El candidato a la presidencia, Iván Cepeda, concedió una entrevista a Noticias RCN en la tarde noche de este miércoles 17 de junio, a pocas horas del debut de Colombia en el Mundial frente a Uzbekistán. Justamente ante la inminente llegada del partido, el senador no ocultó sus ansias por la demora de la conversación que podría hacerle perder el ‘cotejo’.

Tras más de una hora de conversación, Cepeda y el director del informativo, José Manuel Acevedo, tuvieron una pausa en la que el candidato le expresó al periodista que estaba ansioso por el partido de la ‘sele’, jugadores a los que les mandó buena energía para que obtuviesen una victoria.

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Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.

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