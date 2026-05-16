Murió Liliana Echeverry, esposa de Fernando ‘Pecoso’ Castro: así reaccionó la familia del técnico

El fútbol colombiano acompaña por estas horas a Fernando ‘Pecoso’ Castro, una de las figuras más recordadas del balompié nacional, tras conocerse el fallecimiento de su esposa, Liliana Echeverry, en la ciudad de Manizales.

Le puede interesar: Partido entre Boca Juniors y Deportivo Cali fue suspendido por ataques a unidad móvil de Win Sports

La noticia fue reportada por El País de Cali, medio que señaló que el deceso fue confirmado por el entorno familiar del exfutbolista y exentrenador. Hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre la causa de la muerte, aunque versiones de allegados citadas por ese medio apuntan a que estaría relacionada con quebrantos de salud.

¿Quién era Liliana Echeverry, esposa de ‘Pecoso’ Castro?

Liliana Echeverry fue la compañera de vida de Fernando ‘Pecoso’ Castro durante más de dos décadas y media de matrimonio. Aunque no tuvo una exposición pública comparable con la del histórico entrenador, su nombre quedó ligado al entorno familiar de una de las personalidades más reconocidas del fútbol colombiano.

Lea también: Jugador de Millonarios podría dar el salto a Europa en una venta histórica, según reportes

Durante años, acompañó a Castro en distintas etapas de su vida profesional y personal, tanto en momentos de actividad deportiva como en una etapa más tranquila, marcada por el retiro de los banquillos y una menor presencia mediática.

Por eso, su fallecimiento no solo representa una pérdida íntima para la familia Castro Echeverry, sino también una noticia que tocó a seguidores y clubes que reconocen la importancia del ‘Pecoso’ dentro de la historia del fútbol nacional. La información pública sobre la vida personal de Liliana es limitada, por lo que cualquier detalle adicional debe manejarse con prudencia y sin especulaciones.

Deportivo Cali lamentó la muerte de Liliana Echeverry

Uno de los primeros clubes en pronunciarse fue el Deportivo Cali, institución con la que Fernando Castro construyó una relación profundamente emocional. El equipo verdiblanco lamentó el fallecimiento de Liliana Echeverry y envió un mensaje de solidaridad al exentrenador, a su familia y a sus seres queridos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Liliana Echeverri, esposa de nuestro ídolo Fernando ‘El Pecoso’ Castro”, expresó el club en su mensaje de condolencia.

El gesto tiene un peso especial porque Castro no es un nombre cualquiera en la historia azucarera. Fue jugador del Deportivo Cali entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, y después regresó como entrenador en varias etapas. Su mayor recuerdo en el banquillo verdiblanco está asociado al título de 1996, una campaña que todavía ocupa un lugar sensible en la memoria de la hinchada.

El legado de Fernando ‘Pecoso’ Castro en el fútbol colombiano

Fernando ‘Pecoso’ Castro nació en Manizales y construyó una larga carrera en el fútbol colombiano, primero como defensor y luego como director técnico. Como entrenador dirigió equipos como Deportivo Cali, América de Cali, Independiente Santa Fe, Millonarios, Once Caldas, Deportes Quindío, Envigado, Atlético Huila, Atlético Bucaramanga y Deportivo Independiente Medellín. El Colombiano lo ha reseñado como uno de los entrenadores históricos del país.

Su estilo directo, su carácter fuerte y su manera frontal de asumir el fútbol lo convirtieron en una figura reconocible para varias generaciones de hinchas. También fue uno de esos técnicos que despertaba conversación, precisamente porque rara vez pasaba desapercibido.

En medio de ese recorrido, Liliana Echeverry hizo parte de su vida más cercana, esa que casi siempre queda por fuera de los reflectores, pero que sostiene buena parte de las trayectorias públicas. Por ahora, la familia no ha entregado nuevos detalles sobre las exequias ni sobre la causa oficial del fallecimiento.

Mientras tanto, los mensajes de solidaridad siguen llegando para Fernando ‘Pecoso’ Castro, quien esta vez recibe el acompañamiento del fútbol colombiano no por una victoria, una rueda de prensa o una discusión de cancha, sino por una pérdida familiar que toca una parte profundamente humana de su historia.