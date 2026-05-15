Los gestos le salieron carísimos al dueño del DIM: multaron Raúl Giraldo

Raúl Giraldo - Foto: Transmisión oficial de Win Sports el 3 de mayo del 2026

El Comité Disciplinario de la Dimayor también tomó decisiones fuertes contra los directivos en su más reciente boletín de sanciones. Uno de los castigados fue José Raúl Giraldo Gómez, presidente de Independiente Medellín, quien recibió una multa superior a los 45 millones de pesos por protagonizar actos de provocación al público en el estadio Atanasio Girardot.

La sanción quedó establecida en la Resolución 051 de 2026, luego de los hechos ocurridos en el partido entre el DIM y Talento Dorado por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.

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¿Qué pasó con Raúl Giraldo?

De acuerdo con el informe del comisario del partido, el máximo dirigente del DIM ingresó a la denominada “Zona 1”, área restringida alrededor del terreno de juego, aproximadamente sobre el minuto 85 del compromiso.

El Comité explicó que dicha zona está reservada exclusivamente para personal autorizado e incluye sectores como:

túneles,

accesos al campo,

bancos técnicos,

áreas adyacentes al terreno,

zonas de oficiales y camerinos arbitrales.

Según el reporte oficial, Giraldo permaneció allí hasta el final del encuentro y posteriormente realizó gestos provocadores hacia las tribunas.

“Esta conducta pudo haber derivado en una situación de mayor gravedad en términos de seguridad”, indicó el informe del comisario.

El DIM reconoció lo ocurrido

En sus descargos, el club antioqueño aceptó expresamente la presencia de Giraldo en las inmediaciones del campo y pidió que se entendiera el contexto emocional del momento.

El DIM aseguró que el directivo actuó en medio de la tensión por la intención de clasificación del equipo y defendió que no existió intención deliberada de alterar el orden ni de interferir en el desarrollo deportivo del encuentro.

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Además, el club resaltó la colaboración con el proceso disciplinario y pidió aplicar criterios de proporcionalidad y atenuantes como:

buena conducta anterior,

confesión de la infracción,

y actuación motivada por el compromiso institucional con el equipo.

El Comité fue contundente

Pese a los argumentos del club, el Comité Disciplinario concluyó que la conducta sí configuró un concurso de infracciones graves.

Por un lado, sancionó la presencia indebida del presidente del DIM en una zona restringida. Y por otro, consideró probado que existieron actos de provocación al público.

El organismo enfatizó que los directivos deben mantener un comportamiento ejemplar y advirtió que este tipo de situaciones afectan directamente la integridad del espectáculo deportivo.

“La presencia no autorizada de directivos en las inmediaciones del campo, sumada a actos de provocación al público, crea un entorno de hostilidad que desnaturaliza el fútbol como escenario de convivencia”, señaló el Comité.

La sanción final

Finalmente, José Raúl Giraldo Gómez fue sancionado con:

multa de 26 salarios mínimos mensuales legales vigentes,

equivalente a $45.523.530.

La decisión puede ser apelada ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.