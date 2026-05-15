Jorge Luis Pinto salió en defensa de Roger Martínez tras no ser convocado por Lorenzo a la Selección

La reciente publicación de la lista de convocados de la Selección Colombia para los próximos compromisos internacionales ha generado todo tipo de debates en el entorno futbolístico. Sin duda, una de las ausencias que más ha llamado la atención es la de Roger Martínez, delantero de gran presente en el fútbol argentino. Ante este panorama, una voz autorizada del balompié nacional, Jorge Luis Pinto, alzó la mano para defender las condiciones del atacante y cuestionar los criterios de su exclusión.

En una entrevista concedida al programa Blog Deportivo de Blu Radio, el experimentado director técnico no ocultó su sorpresa por la ausencia del cartagenero y fue enfático al respaldar los reclamos de regularidad del jugador.

Durante la emisión radial, Pinto analizó el panorama ofensivo de la ‘Tricolor’ y se tomó un espacio para hablar específicamente del delantero de Racing de Avellaneda, dejando claro que, desde el punto de vista técnico, Martínez es un elemento que aporta un diferencial necesario.

Que no se lo cuenten en la calle 📲 🟢 >>> Selección Colombia cambió la fecha de su despedida ante Costa Rica: así quedó el partido en Bogotá

Roger Martinez (Al-Taawon)

“Yo le doy razón a Roger, sinceramente lo digo. Yo no sé por qué lo apartaron en los últimos partidos; no sé si fue el comportamiento o alguna cosa, pero él es un jugador con mucho valor, uno ya sabe qué tienen los jugadores. (...) Hay cosas que uno, cuando elige, tiene que valorar y darle importancia a eso. (...) Yo no sé si Roger tuvo algún inconveniente hace 4 meses, pero sus características deportivas son las que hay que tener en cuenta”, afirmó el estratega.

Las declaraciones de Pinto ponen sobre la mesa el eterno debate entre la gestión de grupo y el rendimiento puramente deportivo, sugiriendo que las razones de su nula convocatoria podrían trascender lo que sucede dentro de los 90 minutos de juego.

La lista completa de preconvocados de la Selección Colombia para el Mundial

A pesar de los cuestionamientos de la prensa y de expertos como Pinto, el cuerpo técnico de la Selección Colombia definió el grupo de futbolistas que afrontará la doble fecha. A continuación, se detalla la lista completa de convocados:

Arqueros: David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero.

David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero. Defensas: Daniel Muñoz, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Johan Mojica, Cristian Borja.

Daniel Muñoz, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Johan Mojica, Cristian Borja. Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Kevin Castaño, Mateus Uribe, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero.

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Kevin Castaño, Mateus Uribe, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero. Delanteros: Luis Díaz, Jhon Jáder Durán, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Luis Sinisterra, Yáser Asprilla.

Con este grupo de 25 futbolistas, el combinado nacional buscará consolidar su camino, mientras que figuras como Roger Martínez deberán seguir demostrando su valía en el balompié internacional a la espera de una nueva oportunidad en el proceso formativo y competitivo de la selección.

No se lo puede perder 🟢 📲 >>> También contra Portugal: así quedó el grupo de Colombia para el Mundial Femenino Sub-20

>>> Esta nota tiene apoyos de Inteligencia Artificial curados por un periodista <<<