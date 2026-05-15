Partido entre Boca Juniors y Deportivo Cali fue suspendido por ataques a unidad móvil de Win Sports

Momentos de tensión y caos se vivieron en el estadio Pascual Guerrero durante el partido entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali por la Copa Colombia, luego de que el compromiso fuera suspendido temporalmente por falta de garantías de seguridad tras una serie de disturbios registrados dentro y fuera del escenario deportivo.

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El encuentro, que era ganado 2-0 por el conjunto azucarero, se encontraba iniciando el segundo tiempo cuando comenzaron los desmanes que obligaron a detener el compromiso. Según reportes conocidos durante la transmisión y publicaciones en redes sociales, la situación se salió de control por la presencia de hinchas del América de Cali en inmediaciones del estadio y por hechos violentos que pusieron en riesgo la seguridad de asistentes, periodistas y personal logístico.

Partido de Copa Colombia terminó en tensión: atacaron móvil de Win Sports y suspendieron Boca Juniors vs Deportivo Cali

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el ataque contra la unidad móvil de Win Sports, ubicada en las afueras del estadio Pascual Guerrero. Debido a la situación de orden público, la transmisión del canal deportivo tuvo que ser interrumpida por motivos de seguridad.

Además, en videos difundidos en redes sociales se observó el lanzamiento de bengalas rojas hacia el terreno de juego, situación que incrementó la tensión dentro del estadio y obligó a la intervención de miembros del Esmad en los alrededores del escenario deportivo.

De acuerdo con versiones divulgadas por asistentes y usuarios en redes, “el partido fue suspendido temporalmente por falta de garantías”, señalando además que no existía una logística suficiente para controlar lo que se venía generando antes del inicio del compromiso.

Otra de las denuncias apuntó a la ubicación de barras en sectores destinados para la prensa, lo que habría complicado aún más el manejo de la seguridad dentro del estadio. “La barra estaba en lugar para la prensa, se activó el Esmad alrededor del Pascual Guerrero y todo se desbordó cuando cayeron bengalas rojas al gramado”, señalaron algunas publicaciones compartidas durante los incidentes.

El ambiente de tensión también estaría relacionado con el malestar de algunos aficionados del América de Cali tras recientes resultados deportivos y la eliminación del equipo en competencias, situación que habría provocado reacciones violentas en los alrededores del escenario deportivo.

“Hinchas de América de Cali, molestos por la eliminación, no dejaron terminar el partido entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali”, se indicó en varias publicaciones que circularon mientras el compromiso permanecía detenido.

Las autoridades tuvieron que desplegar operativos de seguridad alrededor del Pascual Guerrero para evitar que la situación escalara aún más. Mientras tanto, jugadores, cuerpo técnico y árbitros permanecieron a la espera de una decisión oficial sobre la continuidad del compromiso.

El incidente volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad en algunos escenarios deportivos del país y el comportamiento de barras violentas en eventos de fútbol profesional colombiano. Además, generó críticas por presuntas fallas en la logística y el control del ingreso de aficionados.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas durante los disturbios, aunque las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando los daños ocasionados, especialmente por los ataques reportados contra la unidad móvil del canal deportivo.

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La suspensión temporal del compromiso entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali generó preocupación entre aficionados y periodistas deportivos, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad dentro y fuera del estadio Pascual Guerrero durante uno de los partidos más tensos de la jornada en la Copa Colombia.