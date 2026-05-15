Jugador de Millonarios podría dar el salto a Europa en una venta histórica, según reportes

Millonarios ya se encuentra pensando en lo que será el segundo semestre en la Liga BetPlay, donde llevan ya varios años decepcionando a sus hinchas y sumando constantes eliminaciones prematuras para las expectativas que se han creado a su alrededor. A pesar de que el elenco bogotano se mantiene en pie compitiendo por acceder a una siguiente fase en Copa Sudamericana, hay algunos reportes que afirman que ya se saben nombres que saldrán y que podrían llegar a la escuadra embajadora.

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En las últimas horas, el nombre que ha salido a relucir por el contexto de la información que se ha dado es el extremo Beckham David Castro, quien lleva varios años en el profesionalismo, siendo canterano del club y que se ha consolidado como uno de los revulsivos preferidos del actual cuerpo técnico en Millonarios. Ahora, según informan algunos periodistas, habría un fuerte interés y una oferta bastante jugosa desde Europa para poder llevárselo.

Aunque no se han dado nombres, hay ciertas pistas que dan a pensar que su destino puede ser Suiza, aunque aún se espera que se haga oficial la propuesta desde el viejo continente y que sería del agrado del extremo, en busca de que, a sus 22 años, pueda tener la oportunidad de brillar y acercarse a un posible llamado a la Selección Colombia.

El inesperado panorama que ilusiona a Millonarios antes de visitar a São Paulo por Copa Sudamericana

Millonarios está a pocos días de jugar uno de esos partidos que pueden marcar por completo el rumbo de un semestre. El equipo albiazul visitará a São Paulo por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en un duelo que ya era complicado por el peso del rival, el escenario y lo apretado que está el grupo, pero que ahora llega con un ingrediente inesperado que puede abrir una pequeña luz de esperanza para los dirigidos por Fabian Bustos.

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El cuadro brasileño atraviesa un momento de sacudida interna luego de confirmar la salida de Roger Machado y de todo su cuerpo técnico, decisión que se tomó después de la eliminación ante Juventude en la Copa de Brasil. Lo que faltaba. Justo antes de recibir a Millonarios en el MorumBIS, São Paulo tendrá que recomponer su camino, reorganizar el grupo y preparar un partido continental sin el entrenador que venía manejando el proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial del club paulista, São Paulo informó la salida del técnico Roger Machado y de su comisión técnica tras el compromiso disputado en el estadio Alfredo Jaconi. La noticia golpea directamente la previa del partido contra Millonarios, porque no se trata de un cambio cualquiera, sino de una modificación profunda en la estructura deportiva del próximo rival embajador.