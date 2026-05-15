Daniel Muñoz llegó a 100 partidos con Crystal Palace y en Inglaterra se rindieron ante él

Daniel Muñoz sigue dejando huella en Inglaterra, y no precisamente de forma silenciosa. El lateral antioqueño completó 100 partidos con Crystal Palace, una cifra que no solo confirma su continuidad en la Premier League, sino también el peso que ha tomado dentro de un equipo en el que pasó de ser una apuesta sudamericana a convertirse en uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

Aunque el partido en el que alcanzó el centenar de compromisos fue ante Liverpool en Anfield, en una derrota 3-1 en la que incluso marcó el único gol de su equipo, el reconocimiento tomó fuerza en las últimas horas por cuenta del homenaje que el propio Crystal Palace le dedicó al colombiano, repasando algunos de sus mejores momentos desde su llegada al club.

Daniel Muñoz llegó a 100 partidos con Crystal Palace

De acuerdo con AS Colombia, Muñoz llegó a los 100 encuentros con Crystal Palace en el duelo contra Liverpool, un partido más que exigente por el rival, el escenario y el contexto. A pesar de la derrota, el colombiano volvió a aparecer en el área rival y anotó el descuento de los londinenses, dejando claro algo que ya se volvió costumbre: no solo defiende, también llega, incomoda y genera peligro.

El dato no es menor. Para cualquier futbolista colombiano, consolidarse en Inglaterra ya representa un reto enorme, pero mantenerse como pieza importante en un club de Premier League durante 100 partidos habla de regularidad, confianza del cuerpo técnico y una adaptación más que positiva a una liga en la que no hay margen para bajar la intensidad.

Crystal Palace celebró al colombiano

Crystal Palace publicó una nota especial titulada “100 up for Dani”, en la que celebró el centenar de partidos del defensor colombiano y recopiló diez momentos destacados de su paso por el equipo. Allí, el club resaltó su personalidad, su relación con los hinchas y esa energía que ha llevado desde Colombia hasta el sur de Londres.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en la que el equipo recordó la conexión de Muñoz con la afición. El propio jugador ha llegado a definir ese vínculo con una frase que se volvió bastante representativa: “Croydon es Colombia”, una expresión que resume el cariño que ha recibido y la forma en la que ha logrado ponerle sabor colombiano a su experiencia en Inglaterra.

Contra todo pronóstico, porque no siempre es fácil que un jugador colombiano se gane tan rápido a una hinchada inglesa, Muñoz ha conseguido convertirse en un futbolista identificado con el club. Su entrega, despliegue físico, celebraciones y cercanía con la gente han hecho que su nombre ya no pase desapercibido.

Un colombiano que se ganó su lugar en Inglaterra

El presente de Muñoz también toma más valor si se mira en conjunto con lo que ha vivido en Crystal Palace. Según ESPN, el colombiano ya había sido elegido por hinchas y compañeros como el mejor jugador de la temporada del club, en una campaña en la que además fue campeón de la FA Cup.

Ese reconocimiento previo demuestra que lo suyo no ha sido una aparición aislada ni una buena racha pasajera. El lateral de la Selección Colombia ha encontrado regularidad, protagonismo y una identidad clara dentro de un equipo que le permitió competir al máximo nivel.

Preocupante sería que este tipo de rendimientos pasaran desapercibidos en Colombia, porque Muñoz se ha transformado en uno de los futbolistas nacionales con mayor continuidad en el fútbol europeo. Mientras muchos pelean por minutos o buscan estabilidad, el antioqueño ya llegó a 100 partidos en una de las ligas más duras del mundo.

Por ahora, el homenaje de Crystal Palace no hace más que confirmar lo que sus actuaciones ya venían mostrando: Daniel Muñoz dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una pieza fundamental para el equipo inglés. Y, de paso, en otro colombiano que logró ganarse un lugar a punta de trabajo, personalidad y fútbol.