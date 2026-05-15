Fuerte sanción a Jonathan Risueño por lo que hizo que terminó como agresión a un menor

El polémico entrenador de Deportivo Pasto, Jonathan Risueño Luján, recibió una dura sanción por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor luego de los incidentes ocurridos en el partido frente a Junior de Barranquilla por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.

A través de la Resolución 051 de 2026, el organismo confirmó una suspensión de cinco fechas y una multa de $8.754.525 contra el técnico argentino, al considerar probado que incurrió en actos de provocación al público y terminó impactando a un menor de edad con una botella lanzada hacia la tribuna.

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¿Qué hizo Risueño?

Según el informe oficial del comisario de campo, todo ocurrió después del segundo gol del Deportivo Pasto en Barranquilla. En medio de la celebración, Risueño pateó una botella plástica hacia arriba y esta terminó cayendo en la tribuna occidental, golpeando a un aficionado.

El hecho generó tensión inmediata en el estadio y obligó a la intervención de la Policía y del personal logístico para controlar los ánimos en las graderías.

Posteriormente, el Comité confirmó que el afectado habría sido un niño de ocho años, versión respaldada por el acta del PMU del encuentro.

“El menor fue impactado por una botella de agua lanzada por el director técnico del Deportivo Pasto”, señala el documento citado por el Comité.

Deportivo Pasto intentó defender a su técnico

En sus descargos, el club nariñense rechazó las acusaciones y aseguró que no existían pruebas suficientes para demostrar la agresión.

Además, argumentó que el ambiente en el estadio Metropolitano era hostil y denunció provocaciones constantes desde la tribuna hacia el cuerpo técnico y los jugadores visitantes.

Incluso, el Pasto cuestionó que el informe del comisario omitiera hechos como lanzamiento de objetos y activación de pirotecnia por parte de hinchas locales.

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Sin embargo, el Comité fue contundente al desestimar esos argumentos.

“Un técnico debe ser agente de moderación”

En la resolución, la Dimayor enfatizó que un director técnico tiene un estándar de comportamiento superior y no puede responder a escenarios de tensión generando más violencia.

El organismo consideró especialmente grave que el objeto impactara a un menor de edad y advirtió sobre el riesgo de escalamiento de violencia colectiva dentro del estadio.

Además, recordó que Risueño ya había sido sancionado anteriormente por conductas similares, situación que agravó el castigo por reincidencia.

“Los oficiales deportivos, y particularmente los directores técnicos, deben ejercer un rol de moderación frente a contextos de tensión, y nunca convertirse en agentes generadores de violencia”, concluyó el Comité.

La sanción final

Finalmente, el Comité Disciplinario decidió imponer:

Cinco fechas de suspensión.

Multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Castigo económico equivalente a $8.754.525.

La sanción podrá ser apelada mediante recurso de reposición ante el mismo Comité Disciplinario del Campeonato.