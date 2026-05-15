“Confunden el estiércol con la pomada”, Carlos Antonio Vélez estalló por el tema Sebastián Villa

Sebastián Villa y Carlos Antonio Vélez - Fotos: Redes sociales de Boca y de CAV el 19 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez sigue muy molesto por la inclusión de Sebastián Villa en la prelista 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial y en la mañana de este viernes 15 de mayo subió el tono para dejar claro que la moral y la ética no se negocian para él.

Además, el analista sentenció que le parece un jugador sobrevalorado porque hay mejores jugadores que el hombre de Independiente Rivadavia y que incluso hombres como José Enamorado y Marino Hinestroza son iguales o mejores.

En Palabras Mayores de Planeta Fútbol, soltó su opinión al respecto y añadió: “¿Saben qué? Deportivamente es un sobrevalorado. Tiene 29 años y hay jugadores mejores que él. Enamorado, hace mejores cosas que él. Y hasta Marino Hinestroza es muy parecido. La diferencia es que Marino Hinestroza no están estos rollos. Pero bueno, hay algunos que confunden el estiércol con la pomada y ahí así yo no tengo nada que ver”.

“En cambio, sí tengo la sentencia de Villa, quien ayer muy suelto de huesos mintió en TyC diciendo que lo habían declarado inocente. Y ese es el jueguito que tienen, ¿no? Ese es el jueguito que tienen. Pero a mí me parece que detrás de ese jueguito hay algo más”, añadió.

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“Y atención, que no estoy hablando de Olise, estoy hablando de Villa. Y así fuera Olise. ¿Qué? Aquí hay un tema puntual, aquí hay una sentencia. En el tema de Villa no voy a negociar ni la moral ni la ética, eso no se negocia”, dejó claro.

“Si algunos quieren normalizar la violencia de género porque hacen cosas semejantes, yo no sé la vida de nadie…”, agregó.

Carlos Antonio Vélez sigue sin guardarse nada y dejó claro que no lo tiene nada contento la inclusión de Sebastián Villa a la prelista de la Selección Colombia.