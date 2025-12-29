“La pelotita está del otro lado”, Teo ‘se puso la 10′ y sacó primicia de la llegada de Muriel al Junior

Teófilo Gutiérrez es uno de los ídolos más grandes del Junior de Barranquilla, pero no es solo por lo que aporta dentro del terreno de juego, sino también por su manera de actuar fuera de él.

En esta ocasión ‘se puso la 10′ para tratar de sellar una contratación rimbombante de cara a la Copa Libertadores y se trataría Luis Fernando Muriel

Teo apareció en un live de Instagram donde puso en cámara a Muriel y aseguró que le han contado que van a ser compañeros y la respuesta de Muriel dejó todo en manos de los directivos del ‘Tiburón’.

Para nadie es un secreto que Junior de Barranquilla está buscando construir una gran nómina competitiva de cara a la Copa Libertadores y el proyecto deportivo que tendrá en 2026 razón por la cual no se conformarán con el fichaje Jannenson Sarmiento quien ha sido uno de los mejores jugadores de Unión Magdalena en los últimos años, sino que buscarán reforzar otras posiciones.

Una de ellas será la zona del ataque, previendo la posibilidad de que José Enamorado dé el salto al fútbol del exterior y abandone el equipo.

De esta manera, una de las posibilidades que están manejando es el fichaje Luis Fernando Muriel, quien actualmente tiene contrato con Orlando City, hasta diciembre del 2026. Sin embargo, el equipo estadounidense no ve con malos ojos la posibilidad de ceder o vender al futbolista colombiano de 34 años.

Sin duda este fichaje sería un salto de calidad en la plantilla del tiburón, pues Muriel es un futbolista lleno de experiencia que ha militado en diferentes equipos de Europa y además llegó a disputar el mundial con la Selección Colombia donde tuvo la oportunidad de compartir tanto con Teófilo Gutiérrez como con Carlos Bacca.

Tal parece que la relación entre Teo y Muriel es muy buena y por eso a través de redes sociales Gutiérrez Roncancio dijo lo siguiente: abro “contado me dan que te vas a poner la del ‘Tiburón’”, y entonces Muriel respondió con claridad asegurando que no depende únicamente de él dos puntos y abro “vamos a ver yo ya me hice cargo y la pelotita está del otro lado solamente estoy esperando”.