Alfredo Arias no dio esperanza de contar con Carlos Bacca, quien se bajaría el sueldo para quedarse en Junior

Carlos Bacca, ídolo del Junior y figura de la décima estrella que conquistó el ‘Tiburón’ en 2023, no pudo hacer parte de la estrella número 11 que conquistó el cuadro barranquillero en la Liga BetPlay 2025-2 debido a una grave lesión que le impidió ser inscrito en este torneo.

Mientras Alfredo Arias no dio mucha esperanza sobre contar con Carlos Bacca el próximo año, se conoció que el delantero está dispuesto a bajarse el sueldo con tal de continuar en el equipo de sus amores.

Alfredo Arias concedió una entrevista con RCN, donde fue sincero sobre la posibilidad de tener a Carlos Bacca como uno de los delanteros en su equipo. El técnico uruguayo dejó claro que le encantaría poder contar con él, pero no está seguro de que el futbolista esté listo para volver a las canchas porque todavía no ha completado su proceso de recuperación.

Arias fue específico al señalar que al quinto día de 2026, la plantilla del Junior ya tiene que estar entrenando para la Superliga que será diez días más tarde, tiempo en que seguramente Carlos Bacca no estará listo.

De todas maneras, Alfredo Arias señaló que quiere contar con Carlos Bacca y va a esperar hasta el momento en que esté recuperado por completo para tomar una decisión.

“El 5 de enero estaremos entrenando y el 15 será la primera final de la Superliga y Carlos Bacca no va a estar y no sé cuándo va a estar. Me hubiese gustado tenerlo ya. Lo conozco y admiro porque alguna vez me hizo goles en finales. Sé que nos daría una mano bárbara, pero tengo que pensar que todavía no está. Hasta que no esté recuperado del todo, esa es la verdad, más allá del deseo”.

Carlos Bacca estaría dispuesto a bajarse el sueldo:

En el medio de comunicación, El Heraldo, aseguraron que Carlos Bacca está dispuesto a bajarse el sueldo con tal de quedarse en Junior, el equipo de sus amores, y terminar allí su carrera.

De esta manera, será necesario esperar a que Carlos Bacca se recupere por completo para conocer si continuará un semestre más en el ‘Tiburón’.