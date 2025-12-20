El ídolo de la gente: Vieron a Teo Gutiérrez jugando un ‘picadito’ con varios barranquilleros

Foto tomada de la cuenta de X: @juniorclubsa y captura de pantalla de redes sociales

Tan solo tres días después de ser campeón del fútbol colombiano con el Junior de Barranquilla, a Teófilo Gutiérrez, lo vieron en las calles de la ‘Arenosa’, jugando un picadito con varios barranquilleros.

Teófilo Gutiérrez es uno de los grandes ídolos del Junior de Barranquilla, y eso quedó ratificado con su aporte en el más reciente título que consiguió el equipo ‘Tiburón’ del fútbol colombiano que representó bordar la estrella número 11 en su escudo

‘Teo’ hace un año estaba en la segunda división del fútbol colombiano, defendiendo los colores del Real Cartagena, pero pidió que le permitieran regresar al equipo de sus amores para hacer los campeones y rápidamente cumplió

Pesa que Gutiérrez Roncancio no fue titular en el esquema de Alfredo arias, no cabe duda que fue una pieza fundamental, no solamente para llenar de confianza a sus compañeros, basado en su experiencia, sino también para desestabilizar algunos rivales a lo largo del torneo.

Por ejemplo, provocó la expulsión de Rafael Carrascal, cuando Junior visitó al América de Cali en el Pascual Guerrero, también en la final desencadenó que Sebastián Guzmán se fuera expulsado y dejará al Deportes Tolima con un hombre menos en el Metropolitano de Barranquilla, sin mencionar su intercambio de palabras con Alfredo Morelos.

Por todo esto, y por su amor, a los colores del Junior, Teófilo, es uno de los jugadores más queridos, no solamente esta plantilla, sino de este siglo del Junior de Barranquilla. Pero es que su influencia va más allá de las canchas, pues dejó demostrar su humildad cuando lo grabaron este viernes, jugando un picadito con los ciudadanos como un Barranquillero más.

