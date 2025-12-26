Luis Suárez advirtió lo que hará después del Mundial si Colombia le gana a Portugal

Uno de los partidos más atractivos que tendrá la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentará a la Selección Colombia contra Portugal, (no por nada es el juego que tendrá las entradas más costosas).

Respecto a dicho compromiso que corresponde a la tercera fecha de la primera fase de la Copa del Mundo, a Luis Javier Suárez le preguntaron sus sensaciones y él dejó claro que será un buen partido e intentarán quedarse con la victoria que represente un golpe sobre la mesa.

Le puede interesar: Grabaron a Miguel Ángel Borja sufriendo en entrenamiento tras comerse 4 empanadas en su tierra natal

¿Qué dijo Luis Suárez sobre el Mundial?

Luis Javiér Suárez demostró que hasta el momento no se siente completamente seguro de tener la presencia asegurada en la Copa del Mundo, así que dejó claro que en caso de ser convocado, y, además, derrotan a Portugal, aprovechará para celebrar ‘en la cara’ de sus compañeros del Sporting.

El delantero colombiano también aseguró que, a pesar de que muchas personas crean que la Selección Colombia es favorita para vencer a Portugal, no será un partido fácil, pero lo van a disfrutar con ‘todas las de la ley’:

“Tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que jugamos, tenemos partidos complicados. Por ahí a todos le estamos diciendo que le vamos a ganar a Portugal. Van a ser partidos muy bonitos”.

“Lo hemos estado hablando, va a ser un partido muy bonito. Si tengo la fortuna de ir al Mundial, encontrarme compañeros de acá y cuando vuelva de la Selección me toca celebrarlo si ganamos”.

Finalmente, Luis Suárez dejó claro que defender los colores de la Selección Colombia es un sueño hecho realidad:

“Es una sensación increíble, es un sueño de niño, no solo jugar con la selección o cumplir sueños, de cantar el himno, sino de cantar goles y fueron cuatro. Entonces es la hora que lo sigo disfrutando porque es como la recompensa del trabajo de toda la vida”.