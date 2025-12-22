Junior salió afectado en la Copa Libertadores por culpa de título en el fútbol de Brasil

Junior de Barranquilla aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay 2025-2, pero acaba de salir afectado de cara a la competición del próximo año debido al título que consiguió Corinthians en la Copa de Brasil.

Le puede interesar: “Un montón de desinformación”, Hijo de Julio Comesaña desmintió a periodista que lo culpó de fichaje caído del Junior

Para nadie es un secreto que tanto los equipos brasileños como los equipos argentinos tienen mayores comodidades en los torneos internacionales, empezando por la cantidad de equipos que asisten.

Por ejemplo, para hacer una comparación, la Copa de Brasil otorga cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que ganar la Copa Colombia solamente permite ir a la fase previa en la Copa Sudamericana.

El caso es que Corinthians hoy se consagró campeón de la Copa de Brasil tras vencer en la final a Vasco Da Gama 2-1 (con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay) y terminó afectando al Junior de Barranquilla.

Vea también: “Whisky, papi”: Edwuin Cetré le dio de beber de su botilito a un periodista de ESPN que quedó quieto

¿Por qué Junior se ve afectado por la Copa de Brasil?

Resulta que el ‘Tiburón’, gracias a su posición en el ranking de CONMEBOL, se había ubicado en el segundo bombo de la competencia, hecho que le permitía evitar rivales de peso como Libertad de Paraguay, Estudiantes de la Plata, Lanús, Cruzeiro o Cerro Porteño, entre otros.

Pero con la llegada de Corinthians, el equipo brasileño accede al segundo bombo mientras que Junior de Barranquilla se trasladará al tercer bombo, donde también ya está Independiente Santa Fe.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario

Bombo 3: Junior, Universidad Católica (Chile), Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC

Bombo 4: Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Clasificado fase previa 1,2,3 y 4