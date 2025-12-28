¿Se despedirá del Junior? Fuad Char se pronunció sobre el futuro de José Enamorado

Junior de Barranquilla no solo celebra el campeonato conseguido en el segundo semestre de 2025, sino que ya trabaja en lo que será un año exigente, marcado por su regreso a la Copa Libertadores desde la fase de grupos y el objetivo de sostener el protagonismo en el fútbol colombiano. En ese camino, mantener la base del plantel campeón se ha convertido en una de las principales apuestas de la dirigencia.

Uno de los nombres que más atención despertó en el mercado fue el de José Enamorado. El atacante fue una de las piezas determinantes del equipo dirigido por Alfredo Arias, no solo por su actuación en la final frente al Deportes Tolima, sino por su regularidad y aporte ofensivo a lo largo de todo el semestre, lo que lo puso en el radar de clubes del exterior.

En los últimos días, versiones sobre un posible interés desde Argentina, Brasil y otros países comenzaron a circular con fuerza, generando expectativa entre los hinchas sobre el futuro del jugador. Sin embargo, estas especulaciones fueron despejadas por el máximo accionista del club, Fuad Char.

En diálogo con el medio ImpactoNewsCol, Char fue consultado sobre los supuestos acercamientos desde el fútbol argentino, a lo que respondió de manera directa: “No me han dicho nada”. Ante la pregunta sobre la continuidad del atacante en el equipo rojiblanco, el dirigente fue aún más claro: “Sí, claro”.

Con estas declaraciones, Junior ratifica que José Enamorado seguirá vistiendo la camiseta del ‘tiburón’, una noticia que refuerza la idea de estabilidad y competitividad que busca el club de cara a 2026. La permanencia del delantero no solo representa un respaldo al proyecto deportivo, sino también un mensaje de ambición para afrontar los desafíos nacionales e internacionales que se avecinan.

De esta manera, el conjunto barranquillero comienza a perfilar su nómina con la intención de estar a la altura de la Libertadores y sostener el nivel que lo llevó a coronarse campeón del fútbol colombiano.