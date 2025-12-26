Vélez interrumpió para la Navidad para dejar claro que no hay punto de comparación entre Morelos y Muriel

Fotos tomadas de las cuentas de X: @nacionaloficial, @juniorclubsa y captura de pantalla de Win Sports

Carlos Antonio Vélez escuchó el rumor sobre el supuesto interés que tiene Atlético Nacional en contratar a Luis Fernando Muriel como posible reemplazo de Alfredo Morelos en caso que no logren un acuerdo con Santos.

El periodista no pudo continuar con su celebración de Navidad sin antes dejar claro que no hay punto de comparación entre ambos jugadores.

Atlético Nacional estaría interesado en Luis Fernando Muriel:

En medio del mercado de fichajes, cuando más rumores surgen sobre las contrataciones que realizarán los equipos para el próximo año, aseguraron que Atlético Nacional estaría considerando contratar a Luis Fernando Muriel, quien actualmente juega en Orlando City de la MLS en Estados Unidos.

El delantero de 34 años tiene contrato con Orlando City hasta diciembre del próximo año, hecho que complicaría cualquier movimiento hacia otro club. Sin embargo, el cuadro estadounidense no ve con malos ojos la opción de prestar al jugador.

De esta manera, a Muriel, quien fue visto en Barranquilla durante este mes de diciembre, e incluso en el Estadio Metropolitano para hacerle fuerza al Junior en la final contra Tolima, lo perfilaron como posible fichaje del vigente campeón del fútbol colombiano.

Sin embargo, parece que Atlético Nacional entró a la puja por el delantero, pensando en reforzarse de la mejor manera para la Copa Sudamericana 2026, y, teniendo en cuenta que Marino Hinestroza se va y la continuidad de Alfredo Morelos no está confirmada.

Al respecto, Carlos Antonio reaccionó para dejar claro que él considera a Alfredo Morelos mucho mejor jugador que Luis Fernando Muriel, e incluso, llegó a asegurar que en lo único que se parecen es que el apellido de ambos empiezan por la letra M:

“Perdón… paso por aquí en plena Navidad porque me causa impacto profundo que exista alguien racional, futbolísticamente hablando, que pueda hablar de Morelos y Muriel el mismo día y a la misma hora. Ni punto de comparación… en lo único que tendrían parecido es en la letra M …. Atlético Nacional debe ir a fondo para CONSERVAR al mejor jugador de la Liga LEJOS!!!“.