“De Nacional no firmo”, Fichaje del Junior ‘le hizo el feo’ a niño que soñaba con la firma

Durante una firma de autógrafos, Jannenson Sarmiento protagonizó un polémico momento, cuando un niño le pidió que le firmara una camiseta de Atlético Nacional, pero él se negó.

Muchos comentarios criticaron la manera de actuar del futbolista porque consideran que debió autografiar la camiseta del niño.

Le puede interesar: Grabaron a Miguel Ángel Borja sufriendo en entrenamiento tras comerse 4 empanadas en su tierra natal

Polémica acción de Jannenson Sarmiento con un niño de Atlético Nacional:

Un corto video que se difundió rápidamente en redes sociales muestra cómo Jannenson Sarmiento hace una pausa en medio de la firma de autógrafos cuando ve la camiseta de Atlético Nacional.

El futbolista del Junior le hizo el feo al niño y le aseguró que él no firma camisetas de Nacional, hecho que despertó malos comentarios.

A continuación le presentamos algunos comentarios que no se hicieron esperar en redes sociales:

- “Los jugadores profesionales deben de dar ejemplo sin importar los colores, como se le ocurre hacerle eso a un niño”.

- “Ya con esa estupidez se echo a la hinchada de junior al bolsillo”.

- “Se llama empatía. Increíble lo que hacen estos jugadores agrandados”.

- “Pero firmale que es un pelado”.

Vea también: Vélez interrumpió para la Navidad para dejar claro que no hay punto de comparación entre Morelos y Muriel

Jannenson Sarmiento, nuevo fichaje del Junior:

Luego de muchos rumores, finalmente Junior concretó la llegada de Jannenson Sarmiento, antes que se terminara el año, quien es proveniente de Unión Magdalena.

El cuadro samario se despidió de Sarmiento, quien ha sido uno de los futbolistas más influyentes del equipo en sus últimos años, agradeciendo por la entrega del jugador a lo largo de este tiempo:

“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla”.