Identifican la placa del vehículo en el que habrían sacado de Bogotá a Yulixa Toloza y recorrido que hizo

Identifican el vehículo en el que sacaron a Yulixa Toloza de centro estético en el que la operaron. (Foto: Captura de video Noticias Caracol, 16 de mayo 2026)

Nuevos videos y registros de peajes se convirtieron en piezas clave dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer que fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

Las imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran el momento en que dos hombres sacan a Yulixa del establecimiento, aparentemente en delicado estado de salud.

También le puede interesar: Apareció un testigo que asegura que a Yulixa Toloza “la sacaron arrastrada” del centro de estética

Video revela cómo fue sacada Yulixa Toloza de centro estético en Bogotá

En el video, grabado sobre las 7:24 de la noche del pasado miércoles, se observa cómo la mujer no logra sostenerse por sí sola mientras es llevada hacia un vehículo negro estacionado afuera del lugar.

Según Noticias Caracol, el automóvil involucrado es un sedán de placas UCQ-340, el cual ahora es una de las principales pistas que siguen las autoridades para esclarecer qué ocurrió con la mujer.

Lea también: Identifican al presunto cirujano de origen venezolano que habría operado a Yulixa Toloza, que sigue desaparecida

Los registros analizados por los investigadores indican que el vehículo salió de Bogotá por un peaje del norte de la capital hacia la 1:50 de la madrugada del jueves. Posteriormente, el mismo carro volvió a aparecer en otro registro, esta vez en el peaje El Roble, alrededor de las 2:14 de la mañana.

Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades es el vacío de casi cinco horas entre el momento en que Yulixa fue subida al vehículo y la aparición de los primeros registros fuera de Bogotá. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante ese lapso y si la mujer fue trasladada a otros lugares antes de abandonar la ciudad.

Puede leer: “Detrás había tres médicos venezolanos”: Amiga de Yulixa Toloza revela nuevos detalles sobre centro estético donde desapareció

La reconstrucción de los últimos movimientos de Yulixa también incluye videos de cámaras de seguridad del barrio Bosa, donde residía. Allí quedó registrado el momento en que salió de su vivienda en la mañana del miércoles 13 de mayo junto a una amiga y varias maletas. Ambas abordaron un vehículo gris rumbo al centro estético donde sería realizado el procedimiento.

Otro video conocido por las autoridades muestra a Yulixa tendida en el piso dentro del establecimiento, mientras un hombre y una mujer intentan levantarla para subirla a una camilla.

Otras noticias: Qué calor: MinAmbiente advierte la llegada anticipada del Fenómeno de El Niño y enciende las alertas

De acuerdo con versiones entregadas por amigas de la mujer, Yulixa alcanzó a enviar varios mensajes de WhatsApp en los que aseguraba sentirse mal y afirmaba que la trasladaban a un hospital. Sin embargo, los textos eran breves y, según sus allegados, no tenían coherencia.

Desde entonces, iniciaron una búsqueda en varios hospitales del sur de Bogotá, pero no lograron encontrar rastro de ella.