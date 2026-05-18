Impresionante: Motociclistas ingresaron en contravía al carril exclusivo de TransMilenio y provocaron impactante accidente

Momento en el que varios motociclistas invadieron el carril de TransMilenio y provocaron grave accidente. (Foto: Captura de video @papoaminCD 18 de mayo 2026)

Un peligroso hecho quedó registrado en video luego de que un grupo de motociclistas ingresara ilegalmente y en contravía al carril exclusivo de TransMilenio para, al parecer, grabar contenido para redes sociales. La imprudencia terminó en un fuerte accidente cuando varios de ellos se encontraron de frente con un bus articulado del sistema.

Las imágenes que circulan en las redes sociales, muestran cómo los motociclistas se movilizaban a alta velocidad y en contravía por uno de los carriles exclusivos del sistema de transporte de Bogotá.

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Grupo de motociclistas provocó grave accidente al ingresar en contravía al carril del TransMilenio

El momento más impactante ocurrió cuando, al tomar una curva, se encontraron de frente con un articulado de TransMilenio, provocando un choque múltiple entre varias motos.

Tras el accidente, organismos de emergencia y autoridades de tránsito llegaron al sitio para atender a dos de los motociclistas involucrados, quienes recibieron atención médica en el lugar. Hasta el momento no se conoce oficialmente su estado de salud.

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A través de un comunicado conocido por PUBLIMETRO, TransMilenio rechazó contundentemente lo ocurrido y advirtió sobre el riesgo que este tipo de conductas representa para usuarios, operadores y demás actores viales.

“Rechazamos enfáticamente este y cualquier otro acto que ponga en peligro la vida de los usuarios del Sistema, sus operadores y de los demás actores viales”, señaló la entidad.

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Además, el sistema de transporte hizo un llamado para que este tipo de situaciones sean denunciadas ante las autoridades competentes y recordó que invadir los carriles exclusivos constituye una infracción de tránsito.

Según explicó la entidad, ingresar indebidamente a los corredores exclusivos de TransMilenio acarrea una multa correspondiente a la infracción C14, cuyo valor supera los 604.100 pesos. A esto se suma la inmovilización del vehículo involucrado.

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La empresa también confirmó que estará disponible para colaborar con las investigaciones que adelanten las autoridades competentes sobre este caso que ha generado indignación entre ciudadanos y usuarios del sistema.

El hecho volvió a abrir el debate sobre los riesgos asociados a los llamados “creadores de contenido” que realizan maniobras peligrosas en vías públicas para obtener visualizaciones en redes sociales, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también la seguridad de cientos de personas.