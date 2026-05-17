Nuevos detalles caso Yulixa Toloza: Revelan los recorridos que realizó el vehículo en el que desapareció

Identifican el vehículo en el que sacaron a Yulixa Toloza de centro estético en el que la operaron. (Foto: Captura de video Noticias Caracol, 16 de mayo 2026)

Las autoridades continúan reconstruyendo las últimas horas de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció en Bogotá luego de practicarse un procedimiento estético en un centro médico del sur de la ciudad. En medio de la investigación, se conocieron nuevos datos sobre el trayecto que habría realizado el automóvil en el que fue transportada tras salir del establecimiento.

El vehículo que hoy es pieza clave dentro del caso es un Chevrolet Sonic color gris ceniza, con placas UCQ-340. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad analizados por los investigadores, el automóvil salió de Bogotá durante la madrugada del jueves 14 de mayo.

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Logran revelar los recorridos que realizó el vehículo en el que fue vista por última vez Yulixa Toloza en Bogotá

Las imágenes recopiladas muestran que el carro fue detectado hacia la 1:50 a. m. en el peaje Andes, uno de los puntos de control ubicados a las afueras de la capital. Minutos más tarde, exactamente a las 2:14 a. m., el mismo vehículo quedó registrado en el peaje El Roble, sobre el corredor vial que conecta Sesquilé con Gachancipá, en Cundinamarca.

Ahora, uno de los principales interrogantes para las autoridades es qué ocurrió entre las 7:24 p. m. del miércoles 13 de mayo y la salida del automóvil de Bogotá horas después. Ese lapso de tiempo resulta fundamental para esclarecer el paradero de la mujer.

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Según los videos que están siendo analizados, Toloza habría sido subida al vehículo por dos hombres luego de permanecer en el centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, donde se realizó un procedimiento de lipoláser.

Según El Tiempo, Amalia Pardo, amiga cercana de la desaparecida y quien estuvo con ella el día de la intervención, aseguró que la mujer que aparece en las grabaciones tendría la misma ropa que llevaba Yulixa cuando ella salió del lugar para buscarle prendas limpias.

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Además, afirmó que uno de los hombres que aparece cargando a la mujer podría ser el médico que realizó el procedimiento estético. Sin embargo, aclaró que la calidad de las imágenes no permite confirmar plenamente su identidad.

En los registros también se observa a una mujer caminando detrás de los dos sujetos mientras se dirigen hacia el Chevrolet Sonic que esperaba frente al establecimiento. Desde ese momento, el rastro de Yulixa Toloza se perdió y las autoridades intentan establecer hacia dónde fue trasladada.

La investigación sigue avanzando con apoyo de videos de seguridad, revisión de peajes y declaraciones de personas cercanas a la víctima.